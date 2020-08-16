В этот день лучше посвятить время отдыху, чем садовым работам

Убывающая Луна во Льве – не самое лучшее время для дачных забот. Очень небольшое количество дел разрешено в подобный день в саду, лучше дать отдохнуть не только себе, но и растениям.

Что можно делать в огороде 17 августа

Лучшее дело – консервация. Это может быть закатка овощей в банки, заготовка варенья или, к примеру, сушка урожая. Можно заняться приготовлением соков или вина.

С растениями наиболее приемлемой работой будет сбор урожая на долгое хранение, либо выкопать луковицы и клубни культур. Хорошо пойдет сбор семян и заготовка их на будущее.

Срезанные в такой день цветы будут долго радовать своей свежестью и красотой.

Возможно, но не рекомендуется садить деревья, от которых не планируется получить богатый урожай. Можно пересадить растения, но только в том случае, если у них есть крепкие корни.

Что нельзя делать садоводу 17 августа

Запрещены работы по поливу и прикормке растений. Не лучшим станет решение вынимать консервации из бочки – они быстро испортятся.

Запрещен распил и корчевание деревьев, а также их выкапывание.

Не следует травить растения от вредителей, поскольку можно нанести вред культурам.

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