Календарь садовода на 17 августа 2020 года

Календарь садовода на 17 августа 2020 года
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В этот день лучше посвятить время отдыху, чем садовым работам

Убывающая Луна во Льве – не самое лучшее время для дачных забот. Очень небольшое количество дел разрешено в подобный день в саду, лучше дать отдохнуть не только себе, но и растениям. 

Что можно делать в огороде 17 августа

Лучшее дело – консервация. Это может быть закатка овощей в банки, заготовка варенья или, к примеру, сушка урожая. Можно заняться приготовлением соков или вина. 

С растениями наиболее приемлемой работой будет сбор урожая на долгое хранение, либо выкопать луковицы и клубни культур. Хорошо пойдет сбор семян и заготовка их на будущее. 

Срезанные в такой день цветы будут долго радовать своей свежестью и красотой. 

Возможно, но не рекомендуется садить деревья, от которых не планируется получить богатый урожай. Можно пересадить растения, но только в том случае, если у них есть крепкие корни. 

Что нельзя делать садоводу 17 августа

Запрещены работы по поливу и прикормке растений. Не лучшим станет решение вынимать консервации из бочки – они быстро испортятся. 

Запрещен распил и корчевание деревьев, а также их выкапывание. 

Не следует травить растения от вредителей, поскольку можно нанести вред культурам. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом закрутки болгарских перцев, которые получаются на вкус словно свежие.

Евгения НАГОРСКАЯ

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