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Убывающая Луна во Льве – не самое лучшее время для дачных забот. Очень небольшое количество дел разрешено в подобный день в саду, лучше дать отдохнуть не только себе, но и растениям.
Что можно делать в огороде 17 августа
Лучшее дело – консервация. Это может быть закатка овощей в банки, заготовка варенья или, к примеру, сушка урожая. Можно заняться приготовлением соков или вина.
С растениями наиболее приемлемой работой будет сбор урожая на долгое хранение, либо выкопать луковицы и клубни культур. Хорошо пойдет сбор семян и заготовка их на будущее.
Срезанные в такой день цветы будут долго радовать своей свежестью и красотой.
Возможно, но не рекомендуется садить деревья, от которых не планируется получить богатый урожай. Можно пересадить растения, но только в том случае, если у них есть крепкие корни.
Что нельзя делать садоводу 17 августа
Запрещены работы по поливу и прикормке растений. Не лучшим станет решение вынимать консервации из бочки – они быстро испортятся.
Запрещен распил и корчевание деревьев, а также их выкапывание.
Не следует травить растения от вредителей, поскольку можно нанести вред культурам.
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