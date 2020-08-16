Можно уже приступать к консервированию и сушке отдельных плодов

Начало осени не за горами. Как правильно ухаживать за урожаем, что можно и нельзя делать в огороде – в лунном календаре садовода от "Утро.ру".

17 августа

Отличный день для того, чтобы заняться консервированием овощей и приступить к сушке своих плодов. Не занимайтесь посевом и пересадкой культур – отложите на другое время. Как следует перекопайте почву: нужно удалить все сорняки. Приготовьте хорошую подкормку и пройдитесь по огороду с опрыскивателем: паразитов на грядках всегда хватает.

18 августа

Лучше всего заняться замачиванием семян. Звезды говорят о том, что стоит обрезать растения и привести свой участок в порядок – это гарантирует вам хороший результат. Уничтожьте увядшие плоды и избавьтесь от лишнего.

19 августа

Уже стоит готовить свой инвентарь на следующий год. Чтобы выбрать качественные материалы, назначьте другое время. Лучше отложить в сторону посев и пересадку. Также астрологи рекомендуют заняться уборкой территории.

20 августа

Вполне вероятно, что вам придет в голову идея о посадке и выхаживании некой экзотики. Помните, что для этого вам потребуется дополнительное время – к нашему климату саженцы из теплых стран будут долго приспосабливаться. Не занимайтесь посадкой и прочими непосредственными работами по огороду.

21 августа

Лучший день для подготовки почвы к предстоящему посеву. Астрологи советуют заняться прополкой и посевами. Можно внести удобрения и пройтись по огороду, проверив растения на вредителей. Уже пора заниматься пересадкой и заготавливать черенки.

22 августа

Время для посева пряностей и замачивания семян перца. Также можно начать с пикировки рассады и урожайного сбора, если плоды не нужно долго хранить.

23 августа

Это воскресенье не предназначено для комнатных растений – в таком случае звезды вам гарантируют капризные саженцы. То же самое можно сказать и об огороде. Пересадкой кустарников и обрезанием деревьев можно заниматься как зимой, так и летом.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на август.