Смешные анекдоты на 17 августа

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– Яков Абрамович, давным давно все на компьютере все считают, а вы со своими счетами возитесь! Выкиньте их уже, в самом деле.
– Роман Михайлович, я таки главным бухгалтером уже пятнадцать лет работаю и ни разу свое начальство не подвел. Вот смотрите, приходит внезапная проверка от налоговой и говорит: "Всем встать, руки вверх". Тут на компьютере уже ничего не сделаешь. А со счетами все просто – руки поднял и все косточки съехали. Пусть что докажут потом.
– Мне хулиганы на улице нацарапали одно слово, представляешь!
– Дай угадаю – неприличное?
– Лучше б неприличное... Они слово о полку Игореве нацарапали...
– У меня сын совсем обнаглел! Представляешь, совсем обленился с уборкой!
– Ой, как я тебя понимаю...
– Нет, не понимаешь! Этот паразит устал от моих замечаний и купил робот-пылесос! И на кого мне ругаться теперь?
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