Смешные анекдоты на 17 августа

Смешные анекдоты на 17 августа
Фото: pixabay.com
Понедельник пройдет легче, если начать его с подборки свежих шуток
  • Директор отчитывает главного бухгалтера:

– Яков Абрамович, давным давно все на компьютере все считают, а вы со своими счетами возитесь! Выкиньте их уже, в самом деле. 

– Роман Михайлович, я таки главным бухгалтером уже пятнадцать лет работаю и ни разу свое начальство не подвел. Вот смотрите, приходит внезапная проверка от налоговой и говорит: "Всем встать, руки вверх". Тут на компьютере уже ничего не сделаешь. А со счетами все просто – руки поднял и все косточки съехали. Пусть что докажут потом. 

  • Девушкам можно не звонить по видео связи с раннего утра – за ночь их лица возвращаются к заводским настройкам.
  • Один мужчина жалуется другому:

– Мне хулиганы на улице нацарапали одно слово, представляешь!

– Дай угадаю – неприличное? 

– Лучше б неприличное... Они слово о полку Игореве нацарапали...

  • Встретились две женщины. Разговорились:

– У меня сын совсем обнаглел! Представляешь, совсем обленился с уборкой!

– Ой, как я тебя понимаю...

– Нет, не понимаешь! Этот паразит устал от моих замечаний и купил робот-пылесос! И на кого мне ругаться теперь? 

Евгения НАГОРСКАЯ

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