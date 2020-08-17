Смешные анекдоты на 18 августа

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– Кто там?
– Воры. Требуем 100 килограммов золота.
– А 105 вилограммов сойдет?
– Естественно!
– Доченька, дорогая, вставай! За тобой пришли!
– Добрый день! Могу ли я сдать робот-пылесос?
– Здравствуйте. А что вас не устраивает?
– Да все в порядке. Дело в другом. Мне он теперь не нужен. После того, как пылесос несколько раз засосал кота, Мурзик научился пользоваться веником, совком и шваброй. Теперь в моем доме царит идеальная чистота.
– У меня почему-то постоянно вырубается компьютер. Ума не приложу, в чем дело.
– А где находится системный блок? Внизу?
– Да, а что такое?
– Попробуй надеть чистые носки. Компьютер, наверное, теряет сознание.
– Ребята, когда нужно заниматься сбором яблок?
Ученики, перебивая друг друга:
– В августе! Нет, в сентябре!
Вовочка с видом знатока:
– Тогда, когда соседская собака на цепи.
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