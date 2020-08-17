Смешные анекдоты на 18 августа

Смешные анекдоты на 18 августа
Фото: pixabay.com
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  • Глубокая ночь. Неожиданно раздается звонок в дверь.

– Кто там?

– Воры. Требуем 100 килограммов золота.

– А 105 вилограммов сойдет?

– Естественно!

– Доченька, дорогая, вставай! За тобой пришли!

  • Внучка предложила поиграть с бабушкой в школу. Только через несколько недель та узнала, что выполняла за девочку все домашнее задание.
  • Мужчина пришел в магазин бытовой техники. Подозвал к себе продавца-консультанта.

– Добрый день! Могу ли я сдать робот-пылесос?

– Здравствуйте. А что вас не устраивает?

– Да все в порядке. Дело в другом. Мне он теперь не нужен. После того, как пылесос несколько раз засосал кота, Мурзик научился пользоваться веником, совком и шваброй. Теперь в моем доме царит идеальная чистота.

  •  Один мужчина жалуется другому: 

– У меня почему-то постоянно вырубается компьютер. Ума не приложу, в чем дело.

– А где находится системный блок? Внизу?

– Да, а что такое?

– Попробуй надеть чистые носки. Компьютер, наверное, теряет сознание.

  • Урок биологии. Учительница опрашивает класс.

– Ребята, когда нужно заниматься сбором яблок?

Ученики, перебивая друг друга:

– В августе! Нет, в сентябре!

Вовочка с видом знатока:

– Тогда, когда соседская собака на цепи.

Анастасия ГОРЮНОВА

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