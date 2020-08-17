Подробный план огородных работ от "Утро.ру"

Во вторник, 18 августа, Луна расположится в убывающей фазе в знаке Льва. Данный знак астрологи считают не очень плодородным, поэтому лучше воздержаться от активных работ в саду и огороде. Можно посвятить время отдыху. В небольшом перерыве нуждаются не только дачники, но и сами растения. Что делать 18.08.2020 в огороде – в материале "Утро.ру".

Что можно делать в саду 18 августа

В этот день можно заняться уборкой урожая на длительное хранение. Например, можно выкопать картофель или лук. Астрологи советуют также собрать и заготовить на зиму лекарственные травы. Согласно лунному календарю, цветы, срезанные в этот день, будут храниться дольше. Можно уделить время борьбе с болезнями и вредителями. Также вторник подойдет для домашних дел и приготовления закруток. Можно попробовать сделать домашнее вино.

Что нельзя делать в огороде 18 августа



Не рекомендуется работать с корнями растений, иначе можно погубить растения. Также нужно воздержаться от рыхления земли. Полив и подкормки необходимо перенести на другой период, поскольку сейчас они будут во вред.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на неделю с 17 по 23 августа.