Смешные анекдоты на 19 августа

Смешные анекдоты на 19 августа
Фото: pixabay.com
Свежая подборка шуток от "Утро.ру" поднимет настроение
  • Учительница спрашивает Вовочку:

– Так, что ты знаешь про Чехова и Пушкина?

– Марья Ивановна, Чехов и Пушкин – это города.

– Тогда кто, по твоему мнению, Толстой?

– Ну как же – лев. 

  • Женщины, если вы мечтаете, чтобы муж постоянно давал вам деньги на всякую ерунду и был рад любым тратам, то выходите замуж за фальшивомонетчика. 
  • Встретились двое мужчин:

– Я тебя уже лет десять не видел! Как дела? Что нового?

– Да так... Вот недавно папой стал.

– В твоем возрасте? Не поздно ли?

– Ну а что я мог поделать, не я решаю, а совет кардиналов. 

  • – Вась, вот тебе какая икра больше нравится – красная или черная?

– Что значит "или"? В вопросе икры я готов на компромисс. 

  • Приходит к Шерлоку Холмсу посетитель. Одет неважно: потрепанный костюм, цилиндр помят, весь измазанный. Просит детектива о помощи. Холмс отказывает. Ватсон в недоумении подбегает к Шерлоку:

– Но вы же всегда помогаете бедным! Почему отказали?

– Он не был бедняком. У него в кармане были припрятаны 575 фунтов и 10 пенсов.

– Как вы узнали?

– Так вот же они!

  • Полицейские пришли в квартиру к мужчине, который по ночам громко поет песни:

– Уважаемый, вы почему в ночное время на всю распеваете "Я свободен!" Кипелова?

– Понимаете, от меня жена к маме уехала...

– Личное счастье, уважаемый, еще не повод доставать мужчин всего дома

Предыдущая подборка анекдотов доступна по ссылке.

Евгения НАГОРСКАЯ

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