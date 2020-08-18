Смешные анекдоты на 19 августа

Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
– Так, что ты знаешь про Чехова и Пушкина?
– Марья Ивановна, Чехов и Пушкин – это города.
– Тогда кто, по твоему мнению, Толстой?
– Ну как же – лев.
– Я тебя уже лет десять не видел! Как дела? Что нового?
– Да так... Вот недавно папой стал.
– В твоем возрасте? Не поздно ли?
– Ну а что я мог поделать, не я решаю, а совет кардиналов.
– Что значит "или"? В вопросе икры я готов на компромисс.
– Но вы же всегда помогаете бедным! Почему отказали?
– Он не был бедняком. У него в кармане были припрятаны 575 фунтов и 10 пенсов.
– Как вы узнали?
– Так вот же они!
– Уважаемый, вы почему в ночное время на всю распеваете "Я свободен!" Кипелова?
– Понимаете, от меня жена к маме уехала...
– Личное счастье, уважаемый, еще не повод доставать мужчин всего дома
Предыдущая подборка анекдотов доступна по ссылке.
Политолог объяснил странное поведение президента на публике
Оппозиция определилась с кандидатами на "трансфер" власти после Лукашенко. Последний назвал это попыткой госпереворота