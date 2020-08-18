Что можно и нельзя делать в саду и огороде в среду - в материале от "Утро.ру"

В среду, 19 августа, спутник Земли будет расположена в "новой" фазе в знаке Девы. Наступает первый лунный день. Данный знак считается не самым плодородным. В это время можно заниматься посевом однолетних цветов. Посаженные овощи принесут вкусный, но скудный урожай.

Чем можно заняться в саду и огороде 19 августа

Астрологи советуют сажать в этот период декоративные растения. Также можно посвятить время поливу и обрезке деревьев и кустарников. Внесение минеральных и органических удобрений пойдет на пользу урожаю. Также нужно заняться борьбой с вредителями. Можно удалить сорняки, засохшие и больные листья и ветки.

Что нельзя делать садоводам 19 августа

Категорически нельзя сеять и сажать любые растения. Под запретом также рыхление почвы, поскольку можно повредить корни. В "новой Луне" они будут очень долго восстанавливаться, что может негативно сказаться на будущем урожае. Также лучше не замачивать семена в этот период. В быту можно посвятить время уборке, а вот приготовление закруток стоит перенести на другой день.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на неделю с 17 по 23 августа.