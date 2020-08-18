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Для того чтобы обеспечить хороший урожай на следующий год, необходимо избавить почву от болезнетворных бактерий и грибков. Эти вредители не погибают в зимний период и могут заразить будущие посадки. "Утро.ру" рассказывает, как обеззаразить землю.
Пошаговые действия
Сначала нужно убрать с огорода все остатки растений: ботву, корни и прочее. Теперь следует присыпать очищенные грядки разрыхляющим материалом (например, опилками или измельченной соломой). Затем удобрить почву перегноем или компостом.
Теперь можно перекопать землю, а после разровнять граблями.
Переходим к использованию обеззараживающих средств. Для первого этапа отлично подойдут таблетки глиокладина.
Их нужно разложить в лунки по всей территории грядки на расстоянии в 30-40 см. Это средство представляет собой биологический продукт, который питается спорами болезнетворных грибов, таким образом очищая от них почву.
Теперь приступим к посадке сидератов. Это растения, которые улучшают структуру почвы, их еще называют "зеленым удобрением". В подобных целях можно взять смесь семян горчицы белой, масличной редьки и рапса.
Их нужно рассыпать по почве из расчета 250 г на 1 кв.м. После чуть зарыхлить в землю с помощью куска ткани. Теперь обильно поливаем грядки.
Когда посадки взойдут, их нужно хорошо поливать в течение пяти дней. После этого питать растения влагой следует по мере высыхания верхнего слоя почвы.
Ранее "Утро.ру" делилось секретами применения соды на огороде.
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