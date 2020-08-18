Избавляемся от грибков и вредителей: как подготовить почву к следующему году

Избавляемся от грибков и вредителей: как подготовить почву к следующему году
Фото: pixabay.com
Обеззараживанием земли нужно заняться в конце августа или сентябре

Для того чтобы обеспечить хороший урожай на следующий год, необходимо избавить почву от болезнетворных бактерий и грибков. Эти вредители не погибают в зимний период и могут заразить будущие посадки. "Утро.ру" рассказывает, как обеззаразить землю.

Пошаговые действия

Сначала нужно убрать с огорода все остатки растений: ботву, корни и прочее. Теперь следует присыпать очищенные грядки разрыхляющим материалом (например, опилками или измельченной соломой). Затем удобрить почву перегноем или компостом.

Теперь можно перекопать землю, а после разровнять граблями.

Переходим к использованию обеззараживающих средств. Для первого этапа отлично подойдут таблетки глиокладина.

Их нужно разложить в лунки по всей территории грядки на расстоянии в 30-40 см. Это средство представляет собой биологический продукт, который питается спорами болезнетворных грибов, таким образом очищая от них почву.

Теперь приступим к посадке сидератов. Это растения, которые улучшают структуру почвы, их еще называют "зеленым удобрением". В подобных целях можно взять смесь семян горчицы белой, масличной редьки и рапса.

Их нужно рассыпать по почве из расчета 250 г на 1 кв.м. После чуть зарыхлить в землю с помощью куска ткани. Теперь обильно поливаем грядки.

Когда посадки взойдут, их нужно хорошо поливать в течение пяти дней. После этого питать растения влагой следует по мере высыхания верхнего слоя почвы.

Ранее "Утро.ру" делилось секретами применения соды на огороде.

Ольга ФЕДОРОВА

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