Смешные анекдоты на 20 августа

Подборка приколов от "Утро.ру" поднимет настроение и зарядит позитивом на весь день

Гаишник останавливает машину в надежде подзаработать. Видит, что ее водитель держит в руках несколько книг.

– Здравствуйте, уважаемый! Что это у вас в руках?

– Сборник ПДД и уголовно-процессуальный кодекс.

– Понятно. А что у вас на груди висит?

– Микрофон. Он записывает наш разговор.

– А видеокамера у вас есть?

– Увы, нет.

Гаишник, показывая неприличный жест руками:

– Хорошей дороги!

Даже когда в квартире порядок, я все равно говорю гостям: “Ой, извините, у меня сегодня не прибрано”. Пусть наивные думают, что обычно у меня еще чище.

Сегодня утром спросил у жены:

– Ты чайник поставила?

Пока умывался, выслушал ее упреки в том, что она стала как рабыня, что весь дом держится на ней и что я перестал видеть в ней женщину. Да уж, попил чаю, называется.

Администратор ресторана спрашивает у разбушевавшегося мужчины:

– По какой причине вы ударили своего знакомого?

– Да он занял у меня деньги, на них же угостил в ресторане и сказал, что я буду должен.

Муж с женой разговаривают:

– Вот видишь, какая ты! Только о себе и думаешь.

– С чего ты взял?

– Ты себе взяла большой кусок торта, а мне оставила маленький.

– А ты бы как поступил?

– Я бы сделал наоборот. Тебе – большой кусок, а мне – маленький.

– Я не понимаю, почему ты возмущаешься?! Я тебе такой кусок и дала.