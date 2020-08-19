Смешные анекдоты на 20 августа

Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
– Здравствуйте, уважаемый! Что это у вас в руках?
– Сборник ПДД и уголовно-процессуальный кодекс.
– Понятно. А что у вас на груди висит?
– Микрофон. Он записывает наш разговор.
– А видеокамера у вас есть?
– Увы, нет.
Гаишник, показывая неприличный жест руками:
– Хорошей дороги!
– Ты чайник поставила?
Пока умывался, выслушал ее упреки в том, что она стала как рабыня, что весь дом держится на ней и что я перестал видеть в ней женщину. Да уж, попил чаю, называется.
– По какой причине вы ударили своего знакомого?
– Да он занял у меня деньги, на них же угостил в ресторане и сказал, что я буду должен.
– Вот видишь, какая ты! Только о себе и думаешь.
– С чего ты взял?
– Ты себе взяла большой кусок торта, а мне оставила маленький.
– А ты бы как поступил?
– Я бы сделал наоборот. Тебе – большой кусок, а мне – маленький.
– Я не понимаю, почему ты возмущаешься?! Я тебе такой кусок и дала.
Спецслужбы Украины отрицают свое участие в спецоперации по выманиванию наших граждан в Белоруссию
В России признали трудности с реализацией проекта из-за внешнего давления