Календарь садовода на 20 августа 2020 года

Календарь садовода на 20 августа 2020 года
Фото: pixabay.com
Подробный план работ на огороде от "Утро.ру"

В четверг, 20 августа, Луна будет находиться в знаке Дева. Такое положение ночного светила мало благоприятно для посадок и сбора урожая. День можно посвятить посеву однолетних цветов. Растения взойдут с небольшими, но очень красивыми бутонами.

Что можно делать в огороде 20 августа 

День подходит для посадки декоративных кустарников и однолетних цветов. Так как Дева – мало плодородный знак, посаженные 20 августа растения не будут хорошо плодоносить. Зато отлично приживутся вьюнки и другие ползучие декоративные культуры.

Также можно заняться пересадкой растений – они быстро оправятся от манипуляций с перемещением и хорошо укоренятся на новом месте.

Огородникам 20.08.2020 разрешено заниматься любой обрезкой. А еще стоит обильно полить участок – в этот день растения с особой благодарностью примут живительную влагу.

Не забудьте прикормить ваш сад. В Деве минеральные удобрения хорошо усваиваются.

Что нельзя делать в саду 20 августа

А вот от посадок растений с целью сбора обильного урожая лучше воздержаться. В Деве овощные растения развивают хорошую корневую систему, однако плодов они дадут мало, да и те будут мелкими и не сочными.

Астрологи также не советуют в этот день замачивать семена.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на неделю с 17 по 23 августа.

Ольга ФЕДОРОВА

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