Смешные анекдоты на 21 августа

Пятница станет позитивной не только благодаря приближающимся выходным, но и благодаря подборке шуток от "Утро.ру"

Заходит женщина в аптеку и обращается к фармацевту:

– Скажите, пожалуйста, что лучше подойдет для мужа – валерьянка или валидол?

– А какой у вашего супруга диагноз?

– Новые туфли за 30 тысяч…

Молодой адвокат подходит к отцу, опытному адвокату. Радостно говорит ему:

– Отец, я сегодня выиграл дело, которое ты вел 19 лет!

– Ну и дурак же ты!

– Почему же?!

– Да потому что благодаря этому делу мы жили в достатке все эти 19 лет!

Муж собирается на работу. Предупреждает жену:

– Дорогая, я сегодня вернусь поздно.

– Что, опять напьешься со своими друзьями?!

На часах поздняя ночь. Сильно пьяный муж вваливается в квартиру:

– Ну что, дура, накаркала?

Мама несколько недель была в командировке. По приезде обращается к сыну:

– Сынок, скажи мне: папа грустил, когда я уехала?

На что мальчик невозмутимо ответил:

– Вначале нет, а вот за пару дней до твоего приезда становился все грустнее и грустнее.

Золушка и принц сыграли свадьбу.

Принц, желая сделать сюрприз для любимой, разбросал по комнате лепестки роз. Но после полуночи они превратились в носки.