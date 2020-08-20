Смешные анекдоты на 21 августа

Смешные анекдоты на 21 августа
Фото: pixabay.com
Пятница станет позитивной не только благодаря приближающимся выходным, но и благодаря подборке шуток от "Утро.ру"
  • Заходит женщина в аптеку и обращается к фармацевту:

– Скажите, пожалуйста, что лучше подойдет для мужа – валерьянка или валидол?

– А какой у вашего супруга диагноз?

– Новые туфли за 30 тысяч…

  • Молодой адвокат подходит к отцу, опытному адвокату. Радостно говорит ему:

– Отец, я сегодня выиграл дело, которое ты вел 19 лет!

– Ну и дурак же ты!

– Почему же?!

– Да потому что благодаря этому делу мы жили в достатке все эти 19 лет!

  • Муж собирается на работу. Предупреждает жену:

– Дорогая, я сегодня вернусь поздно.

– Что, опять напьешься со своими друзьями?!

На часах поздняя ночь. Сильно пьяный муж вваливается в квартиру:

– Ну что, дура, накаркала?

  • Мама несколько недель была в командировке. По приезде обращается к сыну:

– Сынок, скажи мне: папа грустил, когда я уехала?

На что мальчик невозмутимо ответил:

– Вначале нет, а вот за пару дней до твоего приезда становился все грустнее и грустнее.

  • Золушка и принц сыграли свадьбу.

Принц, желая сделать сюрприз для любимой, разбросал по комнате лепестки роз. Но после полуночи они превратились в носки.

Анастасия ГОРЮНОВА

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