Смешные анекдоты на 21 августа

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– Скажите, пожалуйста, что лучше подойдет для мужа – валерьянка или валидол?
– А какой у вашего супруга диагноз?
– Новые туфли за 30 тысяч…
– Отец, я сегодня выиграл дело, которое ты вел 19 лет!
– Ну и дурак же ты!
– Почему же?!
– Да потому что благодаря этому делу мы жили в достатке все эти 19 лет!
– Дорогая, я сегодня вернусь поздно.
– Что, опять напьешься со своими друзьями?!
На часах поздняя ночь. Сильно пьяный муж вваливается в квартиру:
– Ну что, дура, накаркала?
– Сынок, скажи мне: папа грустил, когда я уехала?
На что мальчик невозмутимо ответил:
– Вначале нет, а вот за пару дней до твоего приезда становился все грустнее и грустнее.
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