Календарь садовода на 21 августа 2020 года

Календарь садовода на 21 августа 2020 года
Фото: Andrew Olney/moodboard/www.globallookpress.com
Подробный план работ от "Утро.ру" подскажет, чем заняться на даче

В эту пятницу, 21 августа, спутник Земли расположится в растущей фазе в знаке Девы. Будет третий лунный день. Астрологи относят данный знак к неплодородным, поэтому в такой период лучше ничего не сажать, ведь урожай будет не ароматным и скудным. Зато время подходит для посадки однолетних цветов. 

Чем можно заняться в саду и огороде 21 августа

Рекомендуется сеять быстрорастущие культуры. Например, можно посадить в огороде зелень, горох, огурцы, кабачки или баклажаны. Также день подойдет для сбора урожая. Еще в этот период следует обработать землю. Нужно уделить время прополке грядок от сорняков, можно вносить минеральные и органические удобрения. 

Что нельзя делать садоводам 21 августа

Нельзя заниматься прививкой растений, особенно окулировкой, потому что во время растущей Луны приживаемость растений сильно снижена. Нужно быть аккуратнее с обрезкой, поскольку можно навредить растению, и оно погибнет. Также не стоит пытаться успеть переделать все дела в саду и огороде. Спешка не приведет ни к чему хорошему. И для заготовки семян 21 августа – неблагоприятный день.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на неделю с 17 по 23 августа.

Юлия МИХАЙЛОВА

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