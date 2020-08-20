Подробный план работ от "Утро.ру" подскажет, чем заняться на даче

В эту пятницу, 21 августа, спутник Земли расположится в растущей фазе в знаке Девы. Будет третий лунный день. Астрологи относят данный знак к неплодородным, поэтому в такой период лучше ничего не сажать, ведь урожай будет не ароматным и скудным. Зато время подходит для посадки однолетних цветов.

Чем можно заняться в саду и огороде 21 августа

Рекомендуется сеять быстрорастущие культуры. Например, можно посадить в огороде зелень, горох, огурцы, кабачки или баклажаны. Также день подойдет для сбора урожая. Еще в этот период следует обработать землю. Нужно уделить время прополке грядок от сорняков, можно вносить минеральные и органические удобрения.

Что нельзя делать садоводам 21 августа

Нельзя заниматься прививкой растений, особенно окулировкой, потому что во время растущей Луны приживаемость растений сильно снижена. Нужно быть аккуратнее с обрезкой, поскольку можно навредить растению, и оно погибнет. Также не стоит пытаться успеть переделать все дела в саду и огороде. Спешка не приведет ни к чему хорошему. И для заготовки семян 21 августа – неблагоприятный день.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на неделю с 17 по 23 августа.