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В эту пятницу, 21 августа, спутник Земли расположится в растущей фазе в знаке Девы. Будет третий лунный день. Астрологи относят данный знак к неплодородным, поэтому в такой период лучше ничего не сажать, ведь урожай будет не ароматным и скудным. Зато время подходит для посадки однолетних цветов.
Чем можно заняться в саду и огороде 21 августа
Рекомендуется сеять быстрорастущие культуры. Например, можно посадить в огороде зелень, горох, огурцы, кабачки или баклажаны. Также день подойдет для сбора урожая. Еще в этот период следует обработать землю. Нужно уделить время прополке грядок от сорняков, можно вносить минеральные и органические удобрения.
Что нельзя делать садоводам 21 августа
Нельзя заниматься прививкой растений, особенно окулировкой, потому что во время растущей Луны приживаемость растений сильно снижена. Нужно быть аккуратнее с обрезкой, поскольку можно навредить растению, и оно погибнет. Также не стоит пытаться успеть переделать все дела в саду и огороде. Спешка не приведет ни к чему хорошему. И для заготовки семян 21 августа – неблагоприятный день.
Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на неделю с 17 по 23 августа.
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