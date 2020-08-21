Смешные анекдоты на 22 августа

Подборка забавных шуток от "Утро.ру" поможет начать день в хорошем настроении

Жена собирается ложиться в кровать. Муж в полудреме произносит:

– Свет.

– Какая еще Света?! Меня вообще-то Катя зовут! У тебя что, появилась любовница?

– Дура ты, Катя! Свет выключи.

Сын подходит к родителям и заявляет:

– Мама, папа, я уже достаточно взрослый. Поэтому я пришел к выводу, что хочу жить один.

Родители радостно отвечают:

– Какой ты молодец, сынок! Мы очень тобой гордимся и одобряем твое решение.

– Отлично! Чемоданы с вашими вещами стоят у двери.

Разговор двух друзей:

– Слушай, а ты отдыхаешь в середине дня?

– Да! У меня жена несколько часов спит после обеда.

– А при чем тут твоя жена? Я же про тебя спрашиваю.

– Ну так когда она спит, я и отдыхаю.

Женщина пришла к гадалке. Та раскладывает карты и говорит:

– До 50-ти лет вы точно будете испытывать нехватку денег.

– А потом что? Я резко разбогатею?

– Нет, вы просто привыкните.