Смешные анекдоты на 22 августа

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– Свет.
– Какая еще Света?! Меня вообще-то Катя зовут! У тебя что, появилась любовница?
– Дура ты, Катя! Свет выключи.
– Мама, папа, я уже достаточно взрослый. Поэтому я пришел к выводу, что хочу жить один.
Родители радостно отвечают:
– Какой ты молодец, сынок! Мы очень тобой гордимся и одобряем твое решение.
– Отлично! Чемоданы с вашими вещами стоят у двери.
– Слушай, а ты отдыхаешь в середине дня?
– Да! У меня жена несколько часов спит после обеда.
– А при чем тут твоя жена? Я же про тебя спрашиваю.
– Ну так когда она спит, я и отдыхаю.
– До 50-ти лет вы точно будете испытывать нехватку денег.
– А потом что? Я резко разбогатею?
– Нет, вы просто привыкните.
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