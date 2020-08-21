Подробный план огородных работ от "Утро.ру"

В субботу, 22 августа, Луна окажется в растущей фазе в знаке Весов. Наступят 4 лунные сутки. Астрологи считают данный знак достаточно плодородным, поэтому урожай, посаженный или собранный в этот период, будет вкусным и сочным. Можно в это время заняться пересадкой, поскольку корневая система достаточно быстро приживается.

Что можно делать 22 августа в огороде

Пора начинать готовить почву к наступлению зимы. Можно удобрять землю органическими и минеральными удобрениями, вносить прикормки. Пойдет на пользу полив растений, особенно обильный. Также в этот период нужно собирать плоды, особенно тех культур, которые растут над землей. Не сомневайтесь, что плоды будут отлично храниться. Также нужно убрать полученные качественные семена на хранение.

Что нельзя делать 22 августа в саду

Категорически нельзя заниматься опрыскиванием растений, потому что можно им навредить. Не стоит также проводить обрезку и окулировку, потому что растения могут истечь соком и погибнуть.



Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на весь август.

