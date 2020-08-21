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Сообщение о грядущей резне сотрудников ОМОН Белоруссии и членов их семей призвано деморализовать правоохранительные органы республики. Но они себя в обиду не дадут. В этом уверен ветеран московского ОМОН Виталий Кийко.
Ранее телеканал НТВ обнародовал аудиозапись разговора мужчины, в котором по голосу узнали белорусского активиста Владислава Корецкого, входящего в штаб претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико. В беседе он предупредил, что скоро в республике начнут "вырезать омоновцев".
"Я лишь об одном надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго. Чтобы они мучались каждую секунду", – говорит он.
По его словам, пострадают и родственники силовиков, поскольку оппозиции известно, кто с кем живет, передает "Царьград".
Такие угрозы прозваны деморализовать противника, пояснил "Ридусу" Кийко. Он допустил, что какие-нибудь подлости бунтовщики могут устроить, но усомнился, что масштабные кровавые планы радикалов будут реализованы.
"Я думаю, если будет реальная угроза, ребята выставят охрану из числа резерва и не дадут в обиду членов семей не только омоновцев, но и любого сотрудника милиции", – высказался Кийко.
Когда была сделана аудиозапись разговора, не уточняется. Известно, что Корецкий был задержан в Белоруссии 14 августа по статье о массовых беспорядках.
Уличные акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. Сообщалось, что сотрудники ОМОН жестко действуют против активистов. По некоторым данным, среди протестующих замечены молодые люди, провоцирующие столкновения белорусов с милицией.
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