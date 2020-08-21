Люди перешли к принципу осознанного потребления

Мировая эпидемия коронавируса постепенно сходит на нет. Жители России начинают возвращаться к привычному образу жизни. Однако, по мнению аналитиков, период резкого экономического спада не прошел бесследно для потребителей. У россиян выработалась новая норма шоппинга.

Российский предприниматель, бизнес-аналитик и основатель Fix Price Сергей Ломакин отметил, что в течение последних четырех месяцев поведение россиян заметно менялось. Сначала люди сметали товары с полок магазинов с тем, чтобы закупиться впрок, теперь же стали придерживаться новых привычек при покупках.

Аналитик сообщил, что сейчас жители России перешли в режим экономии. Так, 61% граждан сократили затраты на одежду. Более половины россиян стали тратить меньше денег на развлечения. 45% заменили привычные товары более дешевыми аналогами.

Россияне стали экономить во время разгара эпидемии, однако, когда карантин был снят, они продолжили придерживаться принципа: "Зачем платить больше?". При этом такая позиция не зависит от состоятельности человека – жители России массово стали склоняться к осознанному потреблению.

Многих привлекают специальные предложения в магазинах – люди готовы "охотиться" за скидками и делают крупные покупки только в период действия акций. Также граждане стали покупать товары в больших упаковках, таким образом экономя.

Кроме того, россияне массово отказываются от гастрономических изысков, большинство стали покупать простые продукты. Увеличился интерес потребителей к консервированным продуктам и крупам – люди стараются иметь в запасах еду "на всякий случай".

Больше 30% россиян продолжают формировать так называемый "неприкосновенный запас денег" с тем, чтобы в случае обвала экономики суметь обеспечить жизнь себе и своим близким.

В сложное время люди стали покупать больше "антистресс"-товаров. Речь идет о спиртных напитках и различных закусках, сладостях, которыми они стараются поднять настроение, пишут "Аргументы и факты".

Сергей Ломакин отмечает, что такая тенденция сложилась из-за того, что люди больше времени проводят дома и на этом фоне стали организовывать развлечения, не выходя на улицу – устраивать ужины с вкусностями, просмотры кино с бокалом вина и так далее.

Также одним их последствий "коронакризиса" стало то, что россияне теперь совершают в разы больше покупок через онлайн-сервисы. Свыше 60% жителей страны увеличили число дистанционных приобретений. При этом после завершения мировой эпидемии большинство из них намерены продолжить закупаться через интернет.

Основатель Fix Price подчеркнул, что пандемия поставила перед бизнесом новые вызовы и ужесточила борьбу за клиентов. По его мнению, успеха смогут добиться те, кто создадут эффективную инфраструктуру для онлайн-покупок и будут внимательно отслеживать изменение настроений среди клиентов.

