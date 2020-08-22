Календарь садовода на 23 августа 2020

Календарь садовода на 23 августа 2020
Фото: markus hoetzel via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Не лучший день для кошения травы

Отличный день для того, чтобы восстановить истощенную постоянными посадками почву. Конец августа – лучший период для подобных работ. В землю высаживают культуры-сидераты – это может быть люцерна, овес или горчица. Оно помогут обогатить землю гумусом, а их мощные корни позволят напитать землю кислородом. 

23 августа 2020 года Луна будет расти, поэтому часть работ по посадке окажется благоприятной. 

Что можно делать в огороде

Посаженные в этот день усы клубники или земляники хорошо приживутся и порадуют урожаем в будущем. Можно также посеять кольраби, подготовить огурцы для высадки в теплице или заняться посевов лекарственных трав. 

Если у вас есть вишня или другое косточковое дерево на участке, и вы давно планировали его пересадить на другое место – сейчас самое время. Растение хорошо приживется. 

Благоприятными будут работы по пересадке многолетников или комнатных растений. А вот если планируете бороться с зарослями травы, то лучше отложить это на потом, поскольку скошенная зелень будет расти еще быстрей из-за фазы Луны. 

Что нельзя делать в огороде 23 августа

Не следует обильно поливать землю – это неблагоприятно скажется на растениях. Не рекомендуются также и прививки. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как увеличить урожай жимолости. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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