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Отличный день для того, чтобы восстановить истощенную постоянными посадками почву. Конец августа – лучший период для подобных работ. В землю высаживают культуры-сидераты – это может быть люцерна, овес или горчица. Оно помогут обогатить землю гумусом, а их мощные корни позволят напитать землю кислородом.
23 августа 2020 года Луна будет расти, поэтому часть работ по посадке окажется благоприятной.
Что можно делать в огороде
Посаженные в этот день усы клубники или земляники хорошо приживутся и порадуют урожаем в будущем. Можно также посеять кольраби, подготовить огурцы для высадки в теплице или заняться посевов лекарственных трав.
Если у вас есть вишня или другое косточковое дерево на участке, и вы давно планировали его пересадить на другое место – сейчас самое время. Растение хорошо приживется.
Благоприятными будут работы по пересадке многолетников или комнатных растений. А вот если планируете бороться с зарослями травы, то лучше отложить это на потом, поскольку скошенная зелень будет расти еще быстрей из-за фазы Луны.
Что нельзя делать в огороде 23 августа
Не следует обильно поливать землю – это неблагоприятно скажется на растениях. Не рекомендуются также и прививки.
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