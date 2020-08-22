Смешные анекдоты на 23 августа

Смешные анекдоты на 23 августа
Фото: pixabay.com
Подборка шуток и острот даст начало хорошему дню
  • Пират Джек каждый день был зол. Оно и не удивительно, ведь из-за протеза утро он всегда начинал не с той ноги. 
  • Мучаюсь со своей женой уже несколько лет. Как ни уйдет на работу, так записку оставит с планом работ. А почерк у нее – словно курица лапой. Ничего не разберешь! Написала что-то про пылесос, какие-то каракули про мусор оставила, было что-то и про посуду, но там совсем непонятно. Единственное, что можно разобрать из ее записок, это про еду: "Борщ на столе, котлеты в холодильнике". В общем, сама виновата, надо было понятней писать. 
  • Идет красивая девушка по улице на высоких каблуках. Проходит мимо молодых парней и случайно спотыкается. Они захихикали. Девушка не растерялась:

– Как хорошо, что мужчины этого не увидели, а то мне было бы неловко. 

  • Фраза "За работу!" приятно звучит только в том случае, если это тост. 
  • Если бы нас с мужем объединили, то вышел бы идеальный разведчик. Я плохо помню лица, зато отлично имена людей. А он имена вообще не запоминает, а вот на внешность память феноменальная. Вот задержали бы такого шпиона и ахнули: ни имен, ни лиц вспомнить не может...
  • Пришел пациент в больницу, стучится, чтобы зайти в регистратуру. Ему отвечают:

– Здравствуйте! А вы к офтальмологу? 

– Да, а откуда вы узнали?

– Уважаемый, вы стучитесь в стену. 

  • Недавно позвонила жена, спросить, когда буду дома. Засмеялась как сумасшедшая. Спрашивает, что делаю. Я ей отвечаю: "Дорогая, да вот, только в маршрутку сел, стою...". 

Предыдущую подборку шуток можно посмотреть в статье

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Украинскую разведку засмеяли за "спалившегося десятки раз" тайного агента

Шпион "передавал" данные через затопленную российскую станцию "Мир"

Что случилось сегодня: последние новости на 22 августа

Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей