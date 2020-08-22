Смешные анекдоты на 23 августа

Подборка шуток и острот даст начало хорошему дню

Пират Джек каждый день был зол. Оно и не удивительно, ведь из-за протеза утро он всегда начинал не с той ноги.

Мучаюсь со своей женой уже несколько лет. Как ни уйдет на работу, так записку оставит с планом работ. А почерк у нее – словно курица лапой. Ничего не разберешь! Написала что-то про пылесос, какие-то каракули про мусор оставила, было что-то и про посуду, но там совсем непонятно. Единственное, что можно разобрать из ее записок, это про еду: "Борщ на столе, котлеты в холодильнике". В общем, сама виновата, надо было понятней писать.

Идет красивая девушка по улице на высоких каблуках. Проходит мимо молодых парней и случайно спотыкается. Они захихикали. Девушка не растерялась:

– Как хорошо, что мужчины этого не увидели, а то мне было бы неловко.

Фраза "За работу!" приятно звучит только в том случае, если это тост.

Если бы нас с мужем объединили, то вышел бы идеальный разведчик. Я плохо помню лица, зато отлично имена людей. А он имена вообще не запоминает, а вот на внешность память феноменальная. Вот задержали бы такого шпиона и ахнули: ни имен, ни лиц вспомнить не может...

Пришел пациент в больницу, стучится, чтобы зайти в регистратуру. Ему отвечают:

– Здравствуйте! А вы к офтальмологу?

– Да, а откуда вы узнали?

– Уважаемый, вы стучитесь в стену.

Недавно позвонила жена, спросить, когда буду дома. Засмеялась как сумасшедшая. Спрашивает, что делаю. Я ей отвечаю: "Дорогая, да вот, только в маршрутку сел, стою...".

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