Заболели также члены семьи лидера украинской партии "Батькивщина"

Украинские СМИ выяснили, что Юлия Тимошенко подхватила COVID-19. Диагноз якобы подтвердили также у ее дочери Евгении Тимошенко и зятя Артура Чечеткина.

Как пишет УНИАН со ссылкой на запрещенное в России издание "РБК Украина", где и как могла заболеть политик, неизвестно. Также источники, которые сообщили об инфицировании Тимошенко, не раскрыли деталей ее состояния и, находится ли она на лечении в больнице.

Сама лидер партии "Батькивщна" эту информацию пока не комментирует. Позже пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока подтвердила в "Фейсбук", что Юлия заразилась. Состояние политика оценивается, как тяжелое, у нее высокая температура.

Тимошенко не единственная видная личность на Украине, у которой диагностировали коронавирус. Так, жена президента Незалежной Елена Зеленская перенесла инфекцию из Китая. У супруги лидера украинцев была двусторонняя пневмония, из-за которой ее даже госпитализировали. Переболел и сын Владимира Зеленского Кирилл.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Тимошенко отдыхала на украинском курорте в разгар пандемии вместо работы.