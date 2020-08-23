Смешные анекдоты на 24 августа

Смешные анекдоты на 24 августа
pixabay.com
Подборка забавных шуток от "Утро.ру" поможет начать день в прекрасном настроении
  • Как же быстро растут наши дети! Совсем недавно смотрел с ними мультфильмы, теперь остается смотреть в одиночестве.
  • Если соседи сверху вас затопили, и вы не хотите решать эту проблему, откройте свой кран, чтобы затопить соседей снизу.
  • Интереснейший факт: акулы предпочитают нападать только на мокрых людей.
  • Гороскоп на понедельник: у оптимистов будет ужасный день, но они не обратят на это внимания. Пессимистам будет сопутствовать удача, но они, как обычно, останутся недовольны.
  • Молодой человек спрашивает у взрослого мужчины:

– А вы с женой ругаетесь?

 – Конечно.

– А как же миритесь?

– Отключаю роутер и жду, когда она попросит "починить ей интернет". 

  • Друг спрашивает товарища:

– Какой вердикт вынес графолог после теста?

– Сказал, что я вспыльчивый и злой.

– А ты что?

– А я отправил его в нокаут за ложь. 

Предыдущую подборку шуток можно посмотреть тут.

Егор МАЛКОВ

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