Смешные анекдоты на 24 августа

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– А вы с женой ругаетесь?
– Конечно.
– А как же миритесь?
– Отключаю роутер и жду, когда она попросит "починить ей интернет".
– Какой вердикт вынес графолог после теста?
– Сказал, что я вспыльчивый и злой.
– А ты что?
– А я отправил его в нокаут за ложь.
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