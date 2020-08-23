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24 августа растения быстро всходят и укрепляют свои корни. Этот день удачен для хорошего урожая с крупными плодами. Однако не стоит обрезать растения: придется заниматься дезинфекцией ран, так как саженцы восприимчивы к болезням.
В конце лета все еще продолжается динамичный рост растений. Жизненные силы передаются от корневой системы к стеблю и доходят до листьев и плодов.
Что можно делать 24 августа:
В этот день хорошо заняться замачиванием семян, посевом и посадкой рассады. Отличное время для того, чтобы приступить к прополке, вспашке и опрыскиванию от вредителей на огороде. Можно убрать верстки, начать закладывать компост. А еще стоит заготовить листья лекарственных растений.
Чего нельзя делать 24 августа:
Не стоит заниматься пересадкой, делением корней, размножением луковичных и клубне-луковичных. Дело в том, что это может привести к загниванию корней. А если выкопать картофель, он будет водянистым и приобретет неприятный вкус при длительном хранении.
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