Календарь садовода на 24 августа 2020 года

Календарь садовода на 24 августа 2020 года
pixabay.com
Не рекомендуется выкапывать картофель

24 августа растения быстро всходят и укрепляют свои корни. Этот день удачен для хорошего урожая с крупными плодами. Однако не стоит обрезать растения: придется заниматься дезинфекцией ран, так как саженцы восприимчивы к болезням.

В конце лета все еще продолжается динамичный рост растений. Жизненные силы передаются от корневой системы к стеблю и доходят до листьев и плодов.

Что можно делать 24 августа:

В этот день хорошо заняться замачиванием семян, посевом и посадкой рассады. Отличное время для того, чтобы приступить к прополке, вспашке и опрыскиванию от вредителей на огороде. Можно убрать верстки, начать закладывать компост. А еще стоит заготовить листья лекарственных растений.

Чего нельзя делать 24 августа:

Не стоит заниматься пересадкой, делением корней, размножением луковичных и клубне-луковичных. Дело в том, что это может привести к загниванию корней. А если выкопать картофель, он будет водянистым и приобретет неприятный вкус при длительном хранении.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как увеличить урожай жимолости.

Егор МАЛКОВ

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