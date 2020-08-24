Смешные анекдоты на 25 августа

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– Ты так за мной следишь, будто думаешь, что я не работать иду, а по бабам.
– Судя по твоим дырявым носкам, точно не по бабам!
– Ой, ты не представляешь, у меня на меня так много работы навалилось, даже не знаю, как быть с этим.
– Так пойди и поработай, вдруг уменьшится.
– Почему футбол так популярен в мире?
– Дорогая, потому что это единственное зрелище, благодаря которому простые люди могут поржать над 22 миллионерами.
– Запомните, приказы в армии не обсуждаются, а выполняются.
– Товарищ офицер, а можно выполнять приказы и обсуждать их одновременно?
– Опять вы со своими шуточками, рядовой Рабинович!
Предыдущую подборку шуток можно посмотреть по ссылке.
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