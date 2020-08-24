Смешные анекдоты на 25 августа

Подборка лучших шуток за последний день от "Утро.ру"

Муж идет на работу. Стоит в коридоре, обувается. Жена пристально смотрит на него.

– Ты так за мной следишь, будто думаешь, что я не работать иду, а по бабам.

– Судя по твоим дырявым носкам, точно не по бабам!

Сижу дома, никого не трогаю. Вдруг вспомнила, сколько мне лет и офигела! Это не может быть моим! Мне эти годы подкинули!

И так каждый раз: таскаюсь по всему магазину с продуктами и в руках, и подмышкой, и в зубах. А тележку взять не могу – я же только за хлебом!

Одна женщина жалуется другой:

– Ой, ты не представляешь, у меня на меня так много работы навалилось, даже не знаю, как быть с этим.

– Так пойди и поработай, вдруг уменьшится.

Поссорились с женой, перестала со мной разговаривать. Я к ней уже и с одного боку подхожу, и с другого – все не работает. Выход оказался простым. Надо было всего стряхнуть пепел с сигареты на ковер...

Жена спрашивает мужа:

– Почему футбол так популярен в мире?

– Дорогая, потому что это единственное зрелище, благодаря которому простые люди могут поржать над 22 миллионерами.

Командир перед солдатами:

– Запомните, приказы в армии не обсуждаются, а выполняются.

– Товарищ офицер, а можно выполнять приказы и обсуждать их одновременно?

– Опять вы со своими шуточками, рядовой Рабинович!

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