Пересадку растений лучше отложить на другой день - подробный план садовых работ от "Утро.ру"

Во вторник, 25 августа, Луна окажется в созвездии Скорпиона – одного из самых плодородных знаков. Растения, посаженные в этот день, хорошо всходят и дают богатый урожай, который хорошо хранится впоследствии. Чем стоит заняться в огороде в последнюю неделю августа – в материале "Утро.ру".

Что можно делать 25 августа

Лунный календарь гласит, что вторник окажется благоприятным днем для посева скороспелых овощных культур – салата, шпината и лука. Также можно заняться стрижкой газона на дачном участке и прополкой грядок. По посевному календарю, так сорняки будут расти медленнее.

Кроме того, опытные дачники советуют в этот день замачивать семена и подкармливать садовые цветы минеральными удобрениями.

Что нельзя делать 25 августа

А вот от пересадки растений лучше отказаться из-за возможного загнивания корневой системы. Еще не стоит заниматься обрезкой плодовых деревьев – вишни, яблони и абрикоса. Огородники также рекомендуют воздержаться от выкапывания картофеля, чтобы клубни не были водянистыми.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный посевной календарь на сентябрь.