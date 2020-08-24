Календарь садовода на 25 августа 2020 года

Календарь садовода на 25 августа 2020 года
Фото: pixabay.com
Пересадку растений лучше отложить на другой день - подробный план садовых работ от "Утро.ру"

Во вторник, 25 августа, Луна окажется в созвездии Скорпиона – одного из самых плодородных знаков. Растения, посаженные в этот день, хорошо всходят и дают богатый урожай, который хорошо хранится впоследствии. Чем стоит заняться в огороде в последнюю неделю августа – в материале "Утро.ру".

Что можно делать 25 августа

Лунный календарь гласит, что вторник окажется благоприятным днем для посева скороспелых овощных культур – салата, шпината и лука. Также можно заняться стрижкой газона на дачном участке и прополкой грядок. По посевному календарю, так сорняки будут расти медленнее.

Кроме того, опытные дачники советуют в этот день замачивать семена и подкармливать садовые цветы минеральными удобрениями.

Что нельзя делать 25 августа

А вот от пересадки растений лучше отказаться из-за возможного загнивания корневой системы. Еще не стоит заниматься обрезкой плодовых деревьев – вишни, яблони и абрикоса. Огородники также рекомендуют воздержаться от выкапывания картофеля, чтобы клубни не были водянистыми.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный посевной календарь на сентябрь.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей