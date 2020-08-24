Ефремова могут освободить через два года при грамотной защите - эксперт

Ефремова могут освободить через два года при грамотной защите - эксперт
Михаил Ефремов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Экс-судья уверен, что Пашаев оказал артисту медвежью услугу

Михаил Ефремов может полностью признать свою вину и раскаяться в содеянном, а также пойти на возмещение морального и материального вреда потерпевшей стороне. В таком случае ему дадут минимальный срок наказания – 5 лет заключения, считает отставной судья, юрист Александр Меликов.

Если же суд решит применить статью 64 Уголовного кодекса при согласии семьи погибшего – "Назначение наказания ниже низшего предела", то артиста могли бы выпустить через 1,5-2 года, добавил юрист.

Эксперт отметил, что такой исход дела мог претендовать на реальность, если бы линия защиты изначально строилась по этой тактике. Однако решение адвоката Эльмана Пашаева, который представляет защиту актера, во многом испортило картину: в ход пошли версии "чуть ли не об инопланетянах", которые находились за рулем авто в тот злополучный день.

Теперь же, заключил Меликов, процесс может оказаться для ответчика необратимым, сообщает Legal.Report.

Ранее "Утро.ру" писало, что Михаил Ефремов заключил новое соглашение с Пашаевым, от услуг которого актер отказался несколько дней назад.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей