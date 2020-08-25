Умер народный артист России

Умер народный артист России
Фото: pixabay.com
Солист Большого театра скончался в больнице

Не стало артиста Владимира Никонова. Он скончался на 83 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.  

Почти 20 лет Никонов был солистом, а после перешел на роль педагога-репетитора. 

"Благородство сценического облика и уверенная техника стали залогом его успешной артистической жизни в Большом театре. Не меньших успехов добился он и на педагогическом поприще, открыв в себе это призвание не только задолго до конца карьеры танцовщика, но и находясь на самом пике этой карьеры", – указывается в сообщении. 

Владимир Никонов родился в 1937 году. Позже он окончил Московское хореографическое училище. С 1957 года был солистом Большого театра. Как вспоминают коллеги, даже после прекращения выступлений Никонов указывал, что его главной мечтой является "никогда не расставаться с коллективом Большого". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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