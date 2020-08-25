Солист Большого театра скончался в больнице

Не стало артиста Владимира Никонова. Он скончался на 83 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.

Почти 20 лет Никонов был солистом, а после перешел на роль педагога-репетитора.

"Благородство сценического облика и уверенная техника стали залогом его успешной артистической жизни в Большом театре. Не меньших успехов добился он и на педагогическом поприще, открыв в себе это призвание не только задолго до конца карьеры танцовщика, но и находясь на самом пике этой карьеры", – указывается в сообщении.

Владимир Никонов родился в 1937 году. Позже он окончил Московское хореографическое училище. С 1957 года был солистом Большого театра. Как вспоминают коллеги, даже после прекращения выступлений Никонов указывал, что его главной мечтой является "никогда не расставаться с коллективом Большого".