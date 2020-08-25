Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
591 новости
"Мегафон. Будущее зависело от тебя".
"Билайн. Жил на яркой стороне".
"МТС. Люди говорили".
"Пепси. Брал от жизни все".
"Сок Рич. Жизнь была хорошей штукой. Как не крути".
"Напиток Берн. Узнал, что на был способен".
"Вискас. Потому что кошка тебе доверяла".
– Вот уже двенадцать лет, как я женат. Сначала я так ее тискал, прижимал и целовал, что она боялась, как бы я ее не задушил.
– А теперь?
– Видать, к этому дело и идет!
– Ну как сынок? Тебя перевели?
– Да. Перевели. Из пятого А, в пятый Б.Предыдущую подборку шуток можно посмотреть по ссылке.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"