Смешные анекдоты на 26 августа

Смешные анекдоты на 26 августа
Фото: Johannes Geyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Новые шутки и приколы от "Утро.ру" зарядят позитивом на весь день
  • Если любой рекламный лозунг произнести в прошедшем времени, получается очень эпично.

"Мегафон. Будущее зависело от тебя".

"Билайн. Жил на яркой стороне".

"МТС. Люди говорили".

"Пепси. Брал от жизни все".

"Сок Рич. Жизнь была хорошей штукой. Как не крути".

"Напиток Берн. Узнал, что на был способен".

"Вискас. Потому что кошка тебе доверяла".

  • Если моя годовалая дочь меня чему-то и научила, то только одному. Если ты испачкался, облился или тебя стошнило: единственное правильное решение – расслабиться и подождать, пока дееспособные люди с этим разберутся.


  • Водитель "Бла-была-кара" предложил притормозить и стянуть с поля арбуз. Оценил поездку на 10 из 10.


  • Иногда нужно уметь вертеться – иначе загар ровно не ляжет.


  • Два приятеля разговаривают о своей семейной жизни.

– Вот уже двенадцать лет, как я женат. Сначала я так ее тискал, прижимал и целовал, что она боялась, как бы я ее не задушил.

– А теперь?

– Видать, к этому дело и идет!

  • В последний день учебного года Вовочка возвращается домой. Родители задают вопрос:

– Ну как сынок? Тебя перевели?

– Да. Перевели. Из пятого А, в пятый Б.

Предыдущую подборку шуток можно посмотреть по ссылке.
Ольга ФЕДОРОВА

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