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В среду Луна окажется в знаке Рыб. В этот день в саду можно заняться практически любыми работами – от посева до подкормки. Как именно провести 26 августа в огороде с пользой, читайте в материале "Утро.ру".
Что можно делать в саду 26 августа
В этот день стоит заняться посевом и высадкой любых скороспелых растений – как цветов, так и земляники. Также среду можно посвятить поливу грядок и рыхлению почвы. Дачники могут подкормить свои растения, но нужно делать это аккуратно: если добавить слишком много вещества, есть риск потерять урожай.
Также 26 августа подойдет для работы в деревьями – можно обрезать ветки, прищипывать и заготавливать черенки для прививок. Еще разрешено заготавливать растения на лекарства и заниматься почвой. Можно перекапывать землю, мульчировать и готовить грядки к зиме. Хорошо бы собрать урожай помидоров, огурцов и кабачков.
Что нельзя делать в огороде 26 августа
Несмотря на то, что обрезать деревья можно, для растений эта процедура в среду будет губительна. Обрабатывать грядки от вредителей тоже лучше в другой день.
Собирать урожай корнеплодов не стоит в этот день. Прополку растений нужно делать аккуратно, а убирать листву и ботву опасно.
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