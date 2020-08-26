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Подборка свежих приколов развеселит перед началом рабочего дня.
– А вы знаете, далеко от нас Китай или нет?
Вовочка, подумав:
– Нет, Марья Ивановна, совсем рядом!
– Кто тебе такое сказал? – изумляется педагог.
– Да я сам понял. К нашей соседке каждый день китаец в гости приходит. Доезжает на велике!
– Чего ты так убиваешься-то, Люба? Я же только на месяц, не на год! – удивляется он.
– Ага, говоришь, на месяц, а сам через неделю обратно приедешь! – всхлипывая, парирует жена.
– Дорогой, я не сдала! – заявляет она мужу с порога.
– Да? А что случилось, что завалила?
– Бомжа, три дерева и инспектора, – потупив глаза, признается она супругу
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