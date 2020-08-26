Смешные анекдоты на 27 августа

Смешные анекдоты на 27 августа
Фото: pixabay.com
Лето заканчивается, но это не повод грустить – поднимите себе настроение шутками от Утро.ру

Подборка свежих приколов развеселит перед началом рабочего дня.

  • Учительница спрашивает детей на географии:

– А вы знаете, далеко от нас Китай или нет?

Вовочка, подумав:

– Нет, Марья Ивановна, совсем рядом!

– Кто тебе такое сказал? – изумляется педагог.

– Да я сам понял. К нашей соседке каждый день китаец в гости приходит. Доезжает на велике!

  • Муж собирает чемодан в длительную командировку. Жена сидит рядом и заливается слезами.

– Чего ты так убиваешься-то, Люба? Я же только на месяц, не на год! – удивляется он.

– Ага, говоришь, на месяц, а сам через неделю обратно приедешь! – всхлипывая, парирует жена.

  • Дама возвращается с экзамена на права расстроенная.

– Дорогой, я не сдала! – заявляет она мужу с порога.

– Да? А что случилось, что завалила?

– Бомжа, три дерева и инспектора, – потупив глаза, признается она супругу

Кристина ЧЕРНИКОВА

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