Календарь садовода на 27 августа 2020 года

Календарь садовода на 27 августа 2020 года
Фото: Andrew Olney/moodboard/www.globallookpress.com
В этот день не рекомендуется сажать плодовые растения

Луна 27 августа окажется в неплодородном знаке Овна. В четверг важно заняться почвой – разрешается рыхлить, вспахивать и окучивать грядки. Чему еще стоит посвятить время в огороде в этот день, рассказывает "Утро.ру".

Что можно делать в саду 27 августа

В этот день можно избавиться от всех сорняков, проредить виноград и удалить усы у земляники. Дачники могут начать размножение декоративных кустарников черенками. Посев в этот день ограничен, лучше сажать лишь давшие корни черенки ягодных растений, например, крыжовника. 

День благоприятен для того, чтобы дать растениям необходимые минералы и элементы для роста, но подкрамливать лишь те, которые продолжают цвести, например, петунии. Сажать можно лишь мелколуковичные цветы, исключение – тюльпаны. Также в среду удачен будет сенокос и заготовка дров. 

Что нельзя делать в огороде 27 августа 

Размножать растения можно только с помощью деления, иначе они рискуют погибнуть. Также заниматься обрезкой деревьев и кустарников опасно. Если дачники решат собрать урожай, то трогать корнеплодные растения не стоит: они быстро пропадут. Вредно поливать грядки, когда Луна в Овне. Заняться удобрением плодовых растений лучше в другой день. 

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на весь сентябрь.

Полина ИВАНОВА

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