Следование нашим советам поможет получить вкусные и долгохранящиеся заготовки

Консервирование – это тот процесс, который требует соблюдения некоторых нюансов. Недостаточно просто собрать овощи или фрукты и закатать их в банки. Важно также выбрать подходящий день для закруток. Следование нашим советам поможет вам сделать вкусные заготовки, которые будут храниться долгое время.

Благоприятные дни для консервирования

Наиболее удачными днями для консервирования являются следующие: 3, 4-8, 13-16 сентября.

Изготавливать компоты, соки и домашние вина необходимо 11, 12, 24 и 25 сентября.

Для сбора и последующей сушки зелени подойдут 3-5, а также 13, 14 сентября.

Сушить и замораживать ягоды лучше всего в следующие дни: 3-5, 13, 14 сентября.

Для сбора и сушки грибов подойдут 11, 12, 24 и 25 сентября.

Корнеплоды желательно выкапывать 6-8, а также 16 и 17 сентября.

Займитесь сбором листовых культур 1-3, 20, 21, 29 и 30 сентября.

Плодовые культуры можно подготовить к консервированию 22 и 23 сентября.

Неблагоприятные дни для консервирования

Неподходящими днями для консервирования считаются следующие: 3, 6, 9, 10, 14-17, 21, 28 сентября.

Наиболее популярными овощами для консервирования являются огурцы и помидоры. Рассмотрим, когда можно делать заготовки из этих плодов.

Когда лучше всего консервировать огурцы по лунному календарю

Откажитесь от сбора огурцов в полнолуние.

Солить огурцы желательно по утру, когда Луна находится в фазе убывания. Лучше всего делать это в конце месяца.

Займитесь заготовками за 5 дней до новолуния.

Чтобы огурцы получились хрустящими и вкусными, консервируйте их в день сбора.

Когда лучше всего консервировать помидоры по лунному календарю

Не консервируйте помидоры в дни полнолуния и новолуния. Иначе заготовки не будут долго храниться.

Если вы планируете мариновать помидоры, делайте это тогда, когда Луна находится в Овне или во Льве.

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