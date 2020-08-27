АО "Донэнерго" получило патент на разработку программы для контроля за приборами учета

Фактор высокой стоимости энергоресурсов обусловил в последние годы кардинальное изменение отношения к организации энергоучета в промышленности и других энергоемких отраслях (к примеру, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство).

В ушедшую эпоху дешевых энергоресурсов при командной экономике во времена СССР и безусловной монополии их поставщиков приборный учет энергоресурсов был весьма ограничен и относителен, так как затраты на его организацию не оправдывали подчас того эффекта, который он мог обеспечить в условиях административно командной экономики.

В промышленности приборный энергоучет и особенно его автоматизацию внедряли, в первую очередь, руководители крупных энергоемких производств, а также дальновидные и инициативные энергетики, стремившиеся навести порядок в своем энергохозяйстве.

В нынешних условиях любой грамотный руководитель компании будет пресекать потери и сокращать издержки, внедряя системы модернизации улучшающие показатели компании.

Цифровизация электросетевой инфраструктуры активно осуществляется в Европе. У европейских энергокомпаний уже есть опыт в создании новых устройств для учета расхода электричества. Так, Microsoft и Yello (поставщик электроэнергии в Европе) представили оригинальный счетчик электроэнергии. Главное его отличие в том, что пользователь получает возможность следить за расходом электроэнергии через интернет, причем доступна информация как о мгновенном расходе, так и статистическая за любой промежуток времени.

На всех стадиях обработки данных используется программное обеспечение от Microsoft, а вся информация выводится в формате баз данных Microsoft Access, что облегчает ее понимание.

Как утверждают разработчики, имея такую информацию, пользователь может легко ограничить потребление энергии и сократить в среднем на 10% в месяц.

ЕС стремится к концу 2020 года заменить не менее 80% счетчиков электроэнергии на интеллектуальные. По оценке Еврокомиссии, использование "умных" счетчиков и сетей позволит сократить к концу года ежегодное потребление первичной энергии в ЕС на 9%.

В России также уже есть опыт применения умного программного обеспечения в энергетике. Так, в Ростовской области существует оператор услуг по передаче электроэнергии АО "Донэнерго", который разработал и опробовал программный комплекс АПК, помогающий энергетикам следить за приборами учета.

Автоматизация процесса снятия и передачи показаний приборов учета электроэнергии позволяет снизить "коммерческие" потери при передаче электроэнергии. С введением данной системы значительно снижается объем аналогичной информации, оформленной на бумажном носителе, что позволило сократить время, затраченное на снятие показаний у потребителей, и, соответственно, увеличило их эффективность.





Данное ПО направлено на повышение эффективности, минимизацию трудозатрат по организации и выполнению работы по контролю состояния приборов учета, снятия показаний потребления электроэнергии.

В ходе проведения съемов показаний с применением АПК были выявлены случаи безучетного потребления, а также потребители, которые некорректно передавали показания приборов учета. Энергоснабжающим организациям это помогло сократить издержки. С 1 января 2022 года использование счетчиков, самостоятельно передающих показания, будет обязательно.

"В дальнейшем мы сможем объединить умные счетчики с нашей АПК в один программный комплекс", – рассказывает генеральный директор АО "Донэнерго" Сергей Сизиков.

Генеральный директор АО "Донэнерго" Сергей Сизиков



Компания уже зарегистрировала в Роспатенте программу для ЭВМ "Веб-приложение для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии, их передачи в центр обработки данных, распознавания и оперативного анализа", которая является основной составляющей АПК.

Генеральный директор АО "Донэнерго" Сергей Сизиков получил два высших образования: в 2004 году он окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления", а в 2007-м получил диплом этой же академии по специальности "Управление персоналом". С 2001-го по 2007 год служил в МВД, в 2008-м стал заместителем генерального директора ООО "Таун Груп", в 2010 году перешел на работу в министерство информационных технологий и связи Ростовской области в качестве заместителя министра. С 2014-го по 2016 год Сергей Сизиков занимал должность замгендиректора по капитальному строительству и материально-техническому снабжению ОАО "Донэнерго", а в 2016 году возглавил компанию.