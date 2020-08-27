Обрезку малины лучше отложить - план садовых работ от "Утро.ру" на день

В пятницу Луна окажется в созвездии Козерога. Этот знак считается средним по плодородности: так, собранный в этот день урожай будет долго храниться, а вот пересаживать растения 28 августа не стоит. Чем заняться на дачном участке в конце лета – в материале "Утро.ру".

Что можно делать в огороде 28 августа

День окажется благоприятным для посадки зелени – лука, лекарственных трав или растений – для последующей перекопки почвы, чтобы она была более плодородной. Огородники также советуют обработать кустарники и плодовые деревья от вредителей, а потом удобрить их для подготовки к следующему сезону.

Кроме того, 28 августа отлично подойдет для сбора урожая яблок и последующей заготовки фруктов на зиму.

Что нельзя делать в саду 28 августа

В конце лета принято обрезать ветки малинника и других кустарников, однако, согласно посевному календарю, делать это лучше всего в другой день. Также стоит воздержаться от полива растений: немного увлажнить почву можно лишь при очень засушливой погоде.

Садоводы рекомендуют отказаться от пересадки цветов и вообще какой-либо работы с корнями растений в пятницу. Лунный календарь гласит, что в Козероге их приживаемость очень низкая – лучше отложить процедуру на другой день.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на сентябрь.

