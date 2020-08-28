Смешные анекдоты на 29 августа

Смешные анекдоты на 29 августа
Фото: pixabay.com
Начать субботу с улыбки помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
  • Коронавирус значительно упростил подготовку к Хэллоуину. Для того чтобы перепугать всех до смерти, достаточно явиться на праздник без маски.


  • Звонок в банк:

– Я могу оформить кредит под честное слово?

– Конечно.

– Ха! А если я возвращать не буду?

– Самому же стыдно станет, когда перед Богом предстанете.

– Да это когда еще будет…

– А вот как второго не вернете, так третьего и предстанете.

  • Тест на IQ в 2010 – "смотрите ли вы "Дом-2?".
    Тест на IQ в 2020 – "смотрите ли вы телевизор?".


  • Слушай, как грамотно говорить: твОрог или творОг?

– Ударение на О.

– Вот спасибо. Выручил.

  • Если девушка написала: "Мне нужно с тобой серьезно поговорить", отвечай: "Мне тоже!!!".
    Пусть нервничают оба.

Предыдущую подборку шуток можно посмотреть по ссылке.

Ольга ФЕДОРОВА

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