Смешные анекдоты на 29 августа

Начать субботу с улыбки помогут шутки и приколы от "Утро.ру"

Коронавирус значительно упростил подготовку к Хэллоуину. Для того чтобы перепугать всех до смерти, достаточно явиться на праздник без маски.





Звонок в банк:

– Я могу оформить кредит под честное слово?

– Конечно.

– Ха! А если я возвращать не буду?

– Самому же стыдно станет, когда перед Богом предстанете.

– Да это когда еще будет…

– А вот как второго не вернете, так третьего и предстанете.

Тест на IQ в 2010 – "смотрите ли вы "Дом-2?".

Тест на IQ в 2020 – "смотрите ли вы телевизор?".





Слушай, как грамотно говорить: твОрог или творОг?

– Ударение на О.

– Вот спасибо. Выручил.

Если девушка написала: "Мне нужно с тобой серьезно поговорить", отвечай: "Мне тоже!!!".

Пусть нервничают оба.

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