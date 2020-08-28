Смешные анекдоты на 29 августа

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– Я могу оформить кредит под честное слово?
– Конечно.
– Ха! А если я возвращать не буду?
– Самому же стыдно станет, когда перед Богом предстанете.
– Да это когда еще будет…
– А вот как второго не вернете, так третьего и предстанете.
– Ударение на О.
– Вот спасибо. Выручил.
Предыдущую подборку шуток можно посмотреть по ссылке.
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