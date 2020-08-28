Кому и какие полезны, чем может обернуться переедание - в материале "Утро.ру"

Орехи – кладезь полезных растительных жиров и витаминов. Они содержат калий, магний, кальций, фосфор, а также являются источником Омега-3 жирных кислот и альфа-линоленовой кислоты. Какие виды наиболее благоприятно влияют на организм и может ли продукт навредить, рассказали эксперты специально для "Утро.ру".

Кедровые орехи богаты витаминами А, Е, С, К и группы В, а их масло содержит в пять раз больше витамина Е, чем в оливковое. Именно поэтому они считаются самыми ценными.

"Кедровые орехи очень полезны растущему организму, обладают антиоксидантным действием, помогают улучшить лактацию, снизить холестерин, играют ведущую в углеводном обмене",

– рассказала заведующая отделением консультативной диагностики Клиники МКЦ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Наталья Артемьева.

Грецкий орех, по ее словам, снижает тревожность и улучшает память, а миндаль невероятно полезен для работы кишечника.

Врач-кинезиолог Анастасия Шагарова поведала "Утро.ру" и о свойствах лесных орехов, или фундука. Как рассказала специалист, продукт укрепляет иммунитет и помогает улучишь зрение. Кроме того, благодаря большому содержанию фолиевой кислоты он особенно полезен будущим мамам для формирования здоровой нервной системы малыша.

Однако орехи могут и навредить организму, если злоупотреблять ими, предупреждают врачи. По словам Анастасии Шагаровой, есть можно не более 35 – 50 г продукта два-три раза в неделю. Перед этим орехи необходимо вымачивать в воде в течение 12 часов.

С мнением коллеги согласна и Наталья Артемьева. Она рекомендует употреблять орехи с молочными или кисломолочными продуктами, а также кашами, салатами и мясом.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какую пользу принесет грецкий орех в огороде.