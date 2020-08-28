Успешные стартаперы и главы компаний с мировым именем поделились своим опытом и разработками

Международный форум rAsia Baikal-2020, на котором обсудили инвестиционную привлекательность региона, современные тренды цифровой экономики и логистики, урбанистики и туризма, прошел 27 августа в Иркустке. На мероприятии выступили 15 спикеров, некоторые отвечали на вопросы и делились своим мнением дистанционно – международное авиасообщение возобновлено еще не полностью.

На форуме выступили зарубежные и российские предприниматели, которые поделились своими идеями. Глава IT-компании Евгений Потапов рассказал о том, как современные информационные достижения могут в корне изменить корпоративное мышление компаний, а также поведал о своем опыте управления крупными организациями.

Кто-то продемонстрировал свои задумки: представители Региональной ассоциации "Дикоросы" представили свой проект по сбору лесных ягод, грибов и орехов. В организации смогли разработать приложение, которые показывает на смартфоне информацию о нужных дикоросах в том или ином месте с оптимизацией нужного маршрута для поиска. По словам председателя правления "Дикоросов" Александра Деева, приложение может оказать неоценимую помощь для тех, кто еще ни разу не занимался в лесу сбором ягод и грибов. Программа также позволяет продать излишки собранных ягод и грибов участникам ассоциации, которые занимаются созданием продуктов питания, а также экологической косметики и сувениров.

Также на форум пришли выступить представители правительства Иркутской области. В администрации отметили, что уже принят сценарий развития региона – это целевой план социально-экономического развития до 2036 года. К работе привлекли высшие учебные учреждения, научные организации, IT-компании и органы местного самоуправления. На мероприятии выступил глава правительства региона Константин Зайцев.

"Наш форум – это открытая платформа, мы самостоятельная, сильная единица – сами всего добиваемся и идем своей дорогой в будущее. Но и важно сотрудничать с правительством, местным крупным и средним бизнесом. Быть со всеми партнерами", – заявил организатор форума, композитор, инвестор и визионер Александр Шульгин в беседе с IRK.ru.

Специалист уверен: такой регион как Иркутская область не может остаться в стороне от глобальной экономики. Уникальная по своему "вольному творчеству" Сибирь обладает потенциалом мирового значения.

"Иркутск же является крупнейшим сухопутным городом геолокационного значения. А еще это крупнейший транспортный хаб, через который проходят десятки рейсов в страны Азии", – напомнил ранее эксперт.





Организатор форума добавил, что к участию приглашались все желающие студенты и самозанятые граждане – каждый мог ощутить пользу от мероприятия, рассматривающего оптимальную дорогу будущего.

В 2021 году должен пройти уже XII международный форум rAsia Baikal 2020. Мероприятие уже называют местом зарождения инноваций. Успешные бизнесмены и новаторы, принимающие в нем, всегда готовы к обмену опытом и разработкам новейших технологий.

Предприниматель Сергей Маяренков, посвятивший десятилетие проекту "Иркутские кварталы", уверен: форум – это возможность для Иркутска заявить о себе на весь мир. Бизнесмен считает, что предпринимательская активность меняет регионы, сохраняя их культурный код и местные особенности.





"Если мыслить глобально, то мы хотели бы от индустриальной советской экономики перейти в новую экономику, которая сейчас формируется под давлением новой промышленной революции. Мы ищем себя в этом меняющемся мире и хотели бы, чтобы регион с сырьевой моделью экономики дополнил ее несырьевой", – заявил Маяренков.

Спикер добавил, что человечество всегда нуждается в глобальной "встряске" – как раз она и является главным механизмом для движения вперед.

"Все ищут новые форматы, например, дистанционные. Ищут новый смысл в своей деятельности. Многим компаниям сейчас приходится себя переосмысливать, ведь люди пользовались множеством услуг, а в пандемию поняли, что они спокойно проживут без них", – рассказал Александр Шульгин.

Как отметил Шульгин, в настоящее время происходит перестройка многих сфер мировой экономики – пандемия заставила мир искать выход из глубокого кризиса. Но экономика нуждается в обсуждении последних инноваций, путей сотрудничества и разработках, которые должны изменить весь мир.

