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В субботу растущая Луна будет по-прежнему находиться в знаке Козерога. Это значит, что день окажется удачным для сбора урожая и заготовки семян. Чему, по посевному календарю, стоит уделить внимание на загородном участке – в материале "Утро.ру".
Что можно делать на даче 29 августа
Лунный календарь гласит: в этот день нужно продолжить посев лука и другой зелени. Также можно заняться пересадкой комнатных цветов и вьющихся растений.
В конце августа огородники продолжают сбор урожая и откладывают картофель на хранение. Собранные 29 августа плоды малины и яблони лучше засушить или заморозить.
Кроме того, последняя суббота августа считается благоприятным днем для похода за грибами и заготовки лекарственных трав. А цветы, срезанные в этот день, простоят в вазе свежими дольше обычного.
Что нельзя делать в саду 29 августа
Посевной календарь на субботу гласит: от полива грядок лучше по-прежнему воздержаться. Также не стоит заниматься обрезкой деревьев. Кроме того, именно 29 августа не рекомендуется откладывать все важные дела в огороде на другой день.
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на сентябрь.
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