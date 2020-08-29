В этот день стоит заняться посадкой однолетних растений

Луна 30 августа окажется в малоплодородном знаке Льва. Если в этот день высадить плодовые растения, то урожай плохо будет созревать и может оказаться не сочным. Как провести время в саду с пользой – в материале "Утро.ру".

Что можно делать в огороде 30 августа

В этот день разрешается посадка декоративных растений и кустарников, а также хвойных деревьев. Посев культур для урожая вряд ли окажется удачным. Однако в теплицах можно посадить зелень. Не возбраняется обрезка, пересадка или деление многолетних цветов. Также вредным не будет, если поливать грядки и подкормить растения, особенно минеральными удобрениями.

Работам по уходу за почвой тоже можно выделить время, но следует не переусердствовать, чтобы не навредить растениям. Опрыскивать от вредителей культуры также можно, как и собирать плоды на долгое хранение.

Можно срезать цветы, чтобы украсить ими дом.

Что нельзя делать в саду 30 августа

Запретов в воскресенье практически нет. Не стоит замачивать семена и трогать корни растений.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на весь сентябрь.