Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Луна 30 августа окажется в малоплодородном знаке Льва. Если в этот день высадить плодовые растения, то урожай плохо будет созревать и может оказаться не сочным. Как провести время в саду с пользой – в материале "Утро.ру".
Что можно делать в огороде 30 августа
В этот день разрешается посадка декоративных растений и кустарников, а также хвойных деревьев. Посев культур для урожая вряд ли окажется удачным. Однако в теплицах можно посадить зелень. Не возбраняется обрезка, пересадка или деление многолетних цветов. Также вредным не будет, если поливать грядки и подкормить растения, особенно минеральными удобрениями.
Работам по уходу за почвой тоже можно выделить время, но следует не переусердствовать, чтобы не навредить растениям. Опрыскивать от вредителей культуры также можно, как и собирать плоды на долгое хранение.
Можно срезать цветы, чтобы украсить ими дом.
Что нельзя делать в саду 30 августа
Запретов в воскресенье практически нет. Не стоит замачивать семена и трогать корни растений.
Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на весь сентябрь.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Президент России признал результаты голосования в соседней стране