Календарь садовода на 30 августа 2020 года

Календарь садовода на 30 августа 2020 года
Фото: H. Schmidbauer/blickwinkel/www.globallookpress.com
В этот день стоит заняться посадкой однолетних растений

Луна 30 августа окажется в малоплодородном знаке Льва. Если в этот день высадить плодовые растения, то урожай плохо будет созревать и может оказаться не сочным. Как провести время в саду с пользой – в материале "Утро.ру".

Что можно делать в огороде 30 августа 

В этот день разрешается посадка декоративных растений и кустарников, а также хвойных деревьев. Посев культур для урожая вряд ли окажется удачным. Однако в теплицах можно посадить зелень. Не возбраняется обрезка, пересадка или деление многолетних цветов. Также вредным не будет, если поливать грядки и подкормить растения, особенно минеральными удобрениями. 

Работам по уходу за почвой тоже можно выделить время, но следует не переусердствовать, чтобы не навредить растениям. Опрыскивать от вредителей культуры также можно, как и собирать плоды на долгое хранение. 

Можно срезать цветы, чтобы украсить ими дом. 

Что нельзя делать в саду 30 августа

Запретов в воскресенье практически нет. Не стоит замачивать семена и трогать корни растений. 

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на весь сентябрь. 

Полина ИВАНОВА

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