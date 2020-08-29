Смешные анекдоты на 30 августа

Подборка шуток и приколов от "Утро.ру" позволит провести воскресенье с улыбкой на лице

Подбежала женщина к другой и говорит:

– Привет! Как в театр сходили? Как Настя? Жалко, что вы с Егором разошлись.

– Женщина, а вы кто вообще?

– Я за тобой в "Инстаграме" слежу.

Встретились два друга, один говорит:

– Как жизнь?

– Мухи бы оценили.

Разговаривают мать с сыном, который в очередной раз нахулиганил. Женщина спрашивает:

– Сынок, ты хоть понимаешь, что каждая твоя такая выходка добавляет седой волос на моей красивой голове?

– Понимаю, но ты, мама, – говорит мальчик, глядя на бабушку – вероятно, в юности тоже была той еще оторвой.

Муж готовится на работу и говорит жене:

– Милая, у нас сегодня день рождения компании. Я приду вечером с Антоном, посидим, отпразднуем?

– С этим пьяницей и дебоширом?

– Ну, ладно, тогда возьму с собой секретаршу Елену.

– Нет уж, приходит с Антоном.

Сидит парень и размышляет, пришла зарплата, а деньги с прошлой еще есть. Задается вопросом: "Я научился экономить или забыл за что-то заплатить?".

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Михаила Жванецкого.