Смешные анекдоты на 30 августа

Смешные анекдоты на 30 августа
Фото: Kurt Amthor/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка шуток и приколов от "Утро.ру" позволит провести воскресенье с улыбкой на лице
  • Подбежала женщина к другой и говорит: 

– Привет! Как в театр сходили? Как Настя? Жалко, что вы с Егором разошлись.

– Женщина, а вы кто вообще?

– Я за тобой в "Инстаграме" слежу.

  • Встретились два друга, один говорит: 

– Как жизнь?

– Мухи бы оценили.

  • Разговаривают мать с сыном, который в очередной раз нахулиганил. Женщина спрашивает: 

– Сынок, ты хоть понимаешь, что каждая твоя такая выходка добавляет седой волос на моей красивой голове? 

– Понимаю, но ты, мама, – говорит мальчик, глядя на бабушку – вероятно, в юности тоже была той еще оторвой.

  • Муж готовится на работу и говорит жене: 

– Милая, у нас сегодня день рождения компании. Я приду вечером с Антоном, посидим, отпразднуем?

– С этим пьяницей и дебоширом?

– Ну, ладно, тогда возьму с собой секретаршу Елену.

– Нет уж, приходит с Антоном.

  • Сидит парень и размышляет, пришла зарплата, а деньги с прошлой еще есть. Задается вопросом: "Я научился экономить или забыл за что-то заплатить?".

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Михаила Жванецкого. 

Полина ИВАНОВА

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