Смешные анекдоты на 30 августа

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– Привет! Как в театр сходили? Как Настя? Жалко, что вы с Егором разошлись.
– Женщина, а вы кто вообще?
– Я за тобой в "Инстаграме" слежу.
– Как жизнь?
– Мухи бы оценили.
– Сынок, ты хоть понимаешь, что каждая твоя такая выходка добавляет седой волос на моей красивой голове?
– Понимаю, но ты, мама, – говорит мальчик, глядя на бабушку – вероятно, в юности тоже была той еще оторвой.
– Милая, у нас сегодня день рождения компании. Я приду вечером с Антоном, посидим, отпразднуем?
– С этим пьяницей и дебоширом?
– Ну, ладно, тогда возьму с собой секретаршу Елену.
– Нет уж, приходит с Антоном.
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