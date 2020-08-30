Смешные анекдоты на 31 августа

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– Мой парень меня так любит – на руках носит!
– А я не пью.
– А вы маску снимите.
– А чему ты радуешься?
– Так мне в школу не надо! Столько лет прошло, и все равно приятно.
– Нет, я тебя не брошу.
– Пожалуйста, уходи. Я буду в порядке.
– Не могу! Хочу, чтобы мы были вместе.
– Да мне не надо на работу, в отличие от тебя. Иди уже, дай поспать!
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