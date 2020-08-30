Смешные анекдоты на 31 августа

Начните понедельник с подборки актуальных шуток от "Утро.ру"

Встретились две подруги. Одна хвастается:

– Мой парень меня так любит – на руках носит!

– А я не пью.





Чтобы не пришлось раскошеливаться на новогодние игрушки, можно просто сказать детям, что у Деда Мороза не получилось пережить пандемию.







– Какой-то невкусный шашлык у вас...

– А вы маску снимите.





– Ура, скоро 1 сентября!

– А чему ты радуешься?

– Так мне в школу не надо! Столько лет прошло, и все равно приятно.





С каждым месяцем становится все понятнее, как будет выглядеть человек в будущем – с чипом в мозгу, встроенным аккумулятором и маской, которую невозможно будет снять с лица даже дома.





Мужчина замечает изменения в женской прическе лишь в двух случаях: если он сидел и ждал ее в парихмахерской или если жена пришла домой лысая.





– Оставь меня!

– Нет, я тебя не брошу.

– Пожалуйста, уходи. Я буду в порядке.

– Не могу! Хочу, чтобы мы были вместе.

– Да мне не надо на работу, в отличие от тебя. Иди уже, дай поспать!

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой смешных шуток Михаила Задорнова.