От слабых и поломанных побегов дачники советуют избавляться

В сентябре, когда малина прекращает плодоносить, кустарники необходимо подготовить к зиме. Правильный уход за растением поможет в следующем сезоне собрать в два раза больше ягод.

Как увеличить урожай малины на даче

За месяц до наступления холодов, в первую очередь, нужно удалить все ненужные побеги и поросль. Обрезка малины не только увеличит урожай в будущем году, но и защитит растение от вредителей.

Как обрезать малину осенью

Садоводы говорят, что плодоносят в основном побеги второго года, поэтому избавиться нужно от веток, которые уже давали урожай – обычно у них более жесткие стебли. Обрезать малину нужно как можно ближе к почве.

Кроме того, лучше всего убрать се слабые и поломанные побеги, а также молодую поросль. На 1 кв м должно остаться приблизительно десяток веток. Нижние листья с оставшихся побегов рекомендуется оборвать.

Следующий шаг в подготовке кустарников малины к зиме – полив почвы, если еще не начался сезон дождей, и подкормка, а также обработка от вредителей. Отлично подойдет мульчирование. Для этого можно использовать компост или свежескошенную траву.

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