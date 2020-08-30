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В последний день лета Луна будет в растущей фазе – для растений это благотворный период, когда вся энергия от корней начинает подниматься вверх, что способствует хорошему росту. Многие растения развиваются в такие моменты интенсивнее, однако 31 августа все же окажется для них неблагоприятным днем. Причина заключается в том, что в этот момент предводительствовать будет знак Водолея, считающийся самым неплодородным.
Что можно делать в огороде 31 августа
Займитесь подготовкой почвы для будущих посадок. Можно взрыхлить землю или прополоть. Благоприятными будут обрезки растений и удаление усов. Обработка от вредителей или болезней благотворно скажется на культурах, но лучше не перебарщивать.
Также это хорошее время для того, чтобы подготовить семена на посадку. Рекомендуется выкопать луковичные растения и положить их на хранение.
Посадить все еще можно некоторые виды многолетних цветов.
Что нельзя делать в саду 31 августа
Лучше воздержаться от большинства работ на посев и посадку – благо, в конце августа их практически не осталось. Однако, если если вы намерены что-либо посадить в теплице, лучше отложить это на другой день.
Совершенно не рекомендуется любой полив: растения будут крайне негативно реагировать на воду, могут заболеть или начать подгнивать.
Очень чувствительны будут растения и к подкормкам – можно ненароком их сжечь.
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