Календарь садовода на 31 августа 2020

Календарь садовода на 31 августа 2020
Фото: KH via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Садоводы и дачники начинают готовить грядки к следующему сезону

В последний день лета Луна будет в растущей фазе – для растений это благотворный период, когда вся энергия от корней начинает подниматься вверх, что способствует хорошему росту. Многие растения развиваются в такие моменты интенсивнее, однако 31 августа все же окажется для них неблагоприятным днем. Причина заключается в том, что в этот момент предводительствовать будет знак Водолея, считающийся самым неплодородным. 

Что можно делать в огороде 31 августа

Займитесь подготовкой почвы для будущих посадок. Можно взрыхлить землю или прополоть. Благоприятными будут обрезки растений и удаление усов. Обработка от вредителей или болезней благотворно скажется на культурах, но лучше не перебарщивать.

Также это хорошее время для того, чтобы подготовить семена на посадку. Рекомендуется выкопать луковичные растения и положить их на хранение. 

Посадить все еще можно некоторые виды многолетних цветов. 

Что нельзя делать в саду 31 августа

Лучше воздержаться от большинства работ на посев и посадку – благо, в конце августа их практически не осталось. Однако, если если вы намерены что-либо посадить в теплице, лучше отложить это на другой день. 

Совершенно не рекомендуется любой полив: растения будут крайне негативно реагировать на воду, могут заболеть или начать подгнивать. 

Очень чувствительны будут растения и к подкормкам – можно ненароком их сжечь. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на сентябрь.

Евгения НАГОРСКАЯ

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