Смешные анекдоты на 1 сентября

Начните первый день осени с хорошим настроением: для читателей "Утро.ру" - подборка свежих шуток

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Митингующие в Белоруссии скандируют:

– Выходи, Лукашенко!

Появляется Батька.

Толпа начинает выкрикивать:

– Уходи, Лукашенко!

Блондинка приходит в строительный магазин.

– А есть у вас розовый молоточек?

– Нет, - отвечает продавец.

– А плоскогубцы розовые?

– Не продаем.

– Ну а книга жалобная в вашем магазине имеется? – возмущенно интересуется дама.

– Имеется.

– Надеюсь, розовая?

Разговаривают ранним утром два жителя Одессы. Один другому:

– Сема, окажи услугу, мы же соседи как-никак.

– Что надо-то?

– Сегодня Изя должен прийти. Дай ему по морде, очень прошу. А я тебе вечером верну.