Смешные анекдоты на 1 сентября

Курс рубля
- Падение рубля: как здоровье Навального и выборы в Белоруссии повлияют на российскую валюту
- Курс валют: Меркель спасла рубль
- Курс доллара снизился до 73 рублей
596 новости
Читайте новые приколы сами и делитесь с друзьями!
– Выходи, Лукашенко!
Появляется Батька.
Толпа начинает выкрикивать:
– Уходи, Лукашенко!
– А есть у вас розовый молоточек?
– Нет, - отвечает продавец.
– А плоскогубцы розовые?
– Не продаем.
– Ну а книга жалобная в вашем магазине имеется? – возмущенно интересуется дама.
– Имеется.
– Надеюсь, розовая?
– Сема, окажи услугу, мы же соседи как-никак.
– Что надо-то?
– Сегодня Изя должен прийти. Дай ему по морде, очень прошу. А я тебе вечером верну.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены