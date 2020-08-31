Смешные анекдоты на 1 сентября

Смешные анекдоты на 1 сентября
Фото: pixabay.com
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  • Митингующие в Белоруссии скандируют:

– Выходи, Лукашенко!

Появляется Батька.

Толпа начинает выкрикивать:

– Уходи, Лукашенко!

  • Блондинка приходит в строительный магазин.

– А есть у вас розовый молоточек?

– Нет, - отвечает продавец.

– А плоскогубцы розовые?

– Не продаем.

– Ну а книга жалобная в вашем магазине имеется? – возмущенно интересуется дама.

– Имеется.

– Надеюсь, розовая?

  • Разговаривают ранним утром два жителя Одессы. Один другому:

– Сема, окажи услугу, мы же соседи как-никак.

– Что надо-то?

– Сегодня Изя должен прийти. Дай ему по морде, очень прошу. А я тебе вечером верну.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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