Лукашенко дали в руки чемоданы и намекнули на отъезд: выходка лидера взбудоражила народ

Лукашенко дали в руки чемоданы и намекнули на отъезд: выходка лидера взбудоражила народ
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Пользователи социальных сетей придумали шутки с политиком

Повторное появление президента Белоруссии на публике в бронежилете и с автоматом в руках не осталось без внимания пользователей Интернета. В социальных сетях начали редактировать фотографию Александра Лукашенко на фоне Дворца Независимости. Пользователи представили, где еще в таком образе мог бы появиться Батька. 

Кто-то из пользователей сравнил президента РБ с героем Сильвестра Сталлоне в фильме "Рэмбо: Первая кровь". 

Другие посчитали, что Лукашенко похож на главного героя игры "Супер Марио". 

Один пользователей провел аналогию с фильмом "Я – легенда", в котором главный герой остается один в большом городе после катастрофы, и поделился своим видением ситуации. "Я бацка!" – подписал публикацию пользователь. 

На другом изображении Александр Лукашенко идет рука об руку с Гитлером.

К слову, пользователи не стесняются в выражениях и резко комментируют подобный внешний вид лидера. Кто-то даже добавил убрал автомат из его рук и прифотошопил два чемодана, намекая на скорый отъезд лидера из страны. 

Досталось и сыну президента. Недавно стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из Белорусского государственного университета. Пользователи пошутили и на этот счет. 

Напомним, что вчера в Минске прошел митинг против действующей власти. Когда журналисты решили узнать, где в этот момент был Александр Лукашенко, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт отправила фото президента на фоне площади Независимости. В руках Лукашенко опять держал автомат Калашникова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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