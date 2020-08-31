Пользователи социальных сетей придумали шутки с политиком

Повторное появление президента Белоруссии на публике в бронежилете и с автоматом в руках не осталось без внимания пользователей Интернета. В социальных сетях начали редактировать фотографию Александра Лукашенко на фоне Дворца Независимости. Пользователи представили, где еще в таком образе мог бы появиться Батька.

Кто-то из пользователей сравнил президента РБ с героем Сильвестра Сталлоне в фильме "Рэмбо: Первая кровь".

Другие посчитали, что Лукашенко похож на главного героя игры "Супер Марио".

Один пользователей провел аналогию с фильмом "Я – легенда", в котором главный герой остается один в большом городе после катастрофы, и поделился своим видением ситуации. "Я бацка!" – подписал публикацию пользователь.

На другом изображении Александр Лукашенко идет рука об руку с Гитлером.

К слову, пользователи не стесняются в выражениях и резко комментируют подобный внешний вид лидера. Кто-то даже добавил убрал автомат из его рук и прифотошопил два чемодана, намекая на скорый отъезд лидера из страны.

Досталось и сыну президента. Недавно стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из Белорусского государственного университета. Пользователи пошутили и на этот счет.

Коля Лукашенко забрал документы из лицея БГУ, сообщают СМИ pic.twitter.com/MRscnozMDk — Чай з варэннем (@belteanews) August 31, 2020

Напомним, что вчера в Минске прошел митинг против действующей власти. Когда журналисты решили узнать, где в этот момент был Александр Лукашенко, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт отправила фото президента на фоне площади Независимости. В руках Лукашенко опять держал автомат Калашникова.