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Повторное появление президента Белоруссии на публике в бронежилете и с автоматом в руках не осталось без внимания пользователей Интернета. В социальных сетях начали редактировать фотографию Александра Лукашенко на фоне Дворца Независимости. Пользователи представили, где еще в таком образе мог бы появиться Батька.
Кто-то из пользователей сравнил президента РБ с героем Сильвестра Сталлоне в фильме "Рэмбо: Первая кровь".
Лукаш первая кровь😆 pic.twitter.com/YCtV2OLG9T— Alex (@AlexnetRus) August 30, 2020
Другие посчитали, что Лукашенко похож на главного героя игры "Супер Марио".
August 31, 2020
Один пользователей провел аналогию с фильмом "Я – легенда", в котором главный герой остается один в большом городе после катастрофы, и поделился своим видением ситуации. "Я бацка!" – подписал публикацию пользователь.
Я - Бацка pic.twitter.com/0UnZCd2lLl— Joker 🇺🇦 (@_joker_111) August 31, 2020
На другом изображении Александр Лукашенко идет рука об руку с Гитлером.
August 30, 2020
К слову, пользователи не стесняются в выражениях и резко комментируют подобный внешний вид лидера. Кто-то даже добавил убрал автомат из его рук и прифотошопил два чемодана, намекая на скорый отъезд лидера из страны.
August 31, 2020
Досталось и сыну президента. Недавно стало известно, что Николай Лукашенко забрал документы из Белорусского государственного университета. Пользователи пошутили и на этот счет.
Коля Лукашенко забрал документы из лицея БГУ, сообщают СМИ pic.twitter.com/MRscnozMDk— Чай з варэннем (@belteanews) August 31, 2020
Напомним, что вчера в Минске прошел митинг против действующей власти. Когда журналисты решили узнать, где в этот момент был Александр Лукашенко, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт отправила фото президента на фоне площади Независимости. В руках Лукашенко опять держал автомат Калашникова.
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