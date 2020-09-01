Смешные анекдоты на 2 сентября

Смешные анекдоты на 2 сентября
Фото: pixabay.com
Подборка забавных шуток от "Утро.ру" поможет начать день в прекрасном настроении
  • Покупательница спрашивает у кассира:

– Подскажите, пожалуйста, а у вас есть однотонные пакеты?

– Нет, однотонных никогда не было. Есть только на 5 и 10 килограммов.

  • Супруги долго ругаются. Наконец, муж решает уступить.

– Ну и ладно! Пусть будет по-твоему!

– А уже не надо. Я передумала.

  • Сын подходит к маме и спрашивает:

– Мам, а как мы появились на Земле?

– Нас создал бог.

– Хм, папа сказал мне другое. Разве мы не произошли от обезьян? 

– Ну, сынок, папа тебе рассказывает о своих родных, а я – о своих.

  • Разговор двух приятелей:

– Как дела, дружище? 

– Да все без изменений. Когда мне плохо, увозит "скорая".

– А когда хорошо?

– Полиция…

  • Один приятель жалуется другому:

– Не понимаю, что со мной не так. Моя бывшая жена пила из меня кровь. Развелся, женился во второй раз. И эта тоже постоянно кровь пьет.

– А какая у тебя группа крови?

– Первая. А какое это имеет значение?

– Так первая группа крови всем подходит!

  • Разговор по телефону:

– Добрый день! Вам нужна работа?

– Здравствуйте. Да.

– Как найдете, наберите нам. Мы вам кредит на выгодных условиях предложим. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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