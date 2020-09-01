Смешные анекдоты на 2 сентября

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– Подскажите, пожалуйста, а у вас есть однотонные пакеты?
– Нет, однотонных никогда не было. Есть только на 5 и 10 килограммов.
– Ну и ладно! Пусть будет по-твоему!
– А уже не надо. Я передумала.
– Мам, а как мы появились на Земле?
– Нас создал бог.
– Хм, папа сказал мне другое. Разве мы не произошли от обезьян?
– Ну, сынок, папа тебе рассказывает о своих родных, а я – о своих.
– Как дела, дружище?
– Да все без изменений. Когда мне плохо, увозит "скорая".
– А когда хорошо?
– Полиция…
– Не понимаю, что со мной не так. Моя бывшая жена пила из меня кровь. Развелся, женился во второй раз. И эта тоже постоянно кровь пьет.
– А какая у тебя группа крови?
– Первая. А какое это имеет значение?
– Так первая группа крови всем подходит!
– Добрый день! Вам нужна работа?
– Здравствуйте. Да.
– Как найдете, наберите нам. Мы вам кредит на выгодных условиях предложим.
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