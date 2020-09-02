Смешные анекдоты на 3 сентября

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– Пап, дай мне, пожалуйста, 50 рублей, я их тому бедному дедушке отдам.
– Ты ж моя умница! А где он сидит?
– Так вот же, мороженое продает!
– Ты только найди какую-нибудь женщину в возрасте, чтобы в коротких юбках не ходила и желательно с лишним весом. И чтобы замужем была!
– Хорошо, дорогая. С понедельника выйдешь?
– То есть?
– У меня ее нет.
– Достал! Да чтоб ты всю оставшуюся жизнь мучился!
– Так я не понял, ты меня обратно, что ли, зовешь?
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