Смешные анекдоты на 3 сентября

Смешные анекдоты на 3 сентября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка свежих шуток от "Утро.ру" зарядит позитивом на целый день
  • Идут отец с дочерью по парку:

– Пап, дай мне, пожалуйста, 50 рублей, я их тому бедному дедушке отдам.

– Ты ж моя умница! А где он сидит?

– Так вот же, мороженое продает!

  • Начальник ищет в офис новую секретаршу. Его супруга волнуется:

– Ты только найди какую-нибудь женщину в возрасте, чтобы в коротких юбках не ходила и желательно с лишним весом. И чтобы замужем была!

– Хорошо, дорогая. С понедельника выйдешь?

  • Коллега вернулся из отпуска – был в деревне. Свой рассказ об отдыхе он начал с фразы: "Несут, значит, меня пьяного драться...".


  • Мало кто из тех, кого мучает кашель, идет к врачу. Большинство предпочитает кинотеатры.
  • – Моя личная жизнь похожа на "Феррари".

– То есть?

– У меня ее нет.

  • Жена выгоняет пьяного мужа из дома:

– Достал! Да чтоб ты всю оставшуюся жизнь мучился!

– Так я не понял, ты меня обратно, что ли, зовешь?

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших шуток Евгения Петросяна.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В ФРГ заговорили о санкциях против России: стали известны результаты анализов Навального

Евросоюз намерен подготовить ответную реакцию с НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей