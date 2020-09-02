Смешные анекдоты на 3 сентября

Подборка свежих шуток от "Утро.ру" зарядит позитивом на целый день

Идут отец с дочерью по парку:

– Пап, дай мне, пожалуйста, 50 рублей, я их тому бедному дедушке отдам.

– Ты ж моя умница! А где он сидит?

– Так вот же, мороженое продает!

Начальник ищет в офис новую секретаршу. Его супруга волнуется:

– Ты только найди какую-нибудь женщину в возрасте, чтобы в коротких юбках не ходила и желательно с лишним весом. И чтобы замужем была!

– Хорошо, дорогая. С понедельника выйдешь?

Коллега вернулся из отпуска – был в деревне. Свой рассказ об отдыхе он начал с фразы: "Несут, значит, меня пьяного драться...".





Мало кто из тех, кого мучает кашель, идет к врачу. Большинство предпочитает кинотеатры.

– Моя личная жизнь похожа на "Феррари".

– То есть?

– У меня ее нет.

Жена выгоняет пьяного мужа из дома:

– Достал! Да чтоб ты всю оставшуюся жизнь мучился!

– Так я не понял, ты меня обратно, что ли, зовешь?

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших шуток Евгения Петросяна.