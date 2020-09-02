Справиться с фитофторозом поможет соблюдение севооборота

Справиться с возбудителями грибковых заболеваний по-настоящему сложно. Иногда споры могут сохраняться в почве в течение 7 лет. Как справиться с грибковыми заболеваниями и спасти будущий урожай от фитофторы – в материале "Утро.ру".

В первую очередь, в качестве профилактики, опытные садоводы рекомендуют соблюдать правила севооборота.

К сожалению, такой способ не всегда помогает, потому что споры могут распространяться с помощью ветра или воды. Также почва может стать непригодной из-за зараженных ботвы и плодов, которые остаются после сбора урожая. Для того, чтобы не допустить заражения, испорченные овощи, фрукты и зелень лучше сразу же сжечь.

Лучшим способом борьбы с фитофторой считается использование раствора медного купороса. Для начала стоит очистить грядки от отходов, после чего полить их раствором, уточняет автор канала "Дачный труженик" в "Яндекс Дзен". Полив нужно осуществлять из лейки из расчета 1-2 л на 1 квадратный метр зараженной земли.

Ранее "Утро.ру" публиковало список томатов, которые могут "пережить" фитофтору.