Смешные анекдоты на 4 сентября

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– Я – победитель по жизни… Устроился работать на завод и в первый же день загремел в больницу.
– Как это произошло?!
– Да я крикнул: "Леха, кинь ключ". А у них на заводе, оказывается, 10 человек с этим именем работает…
– Мама, муж наотрез отказывается есть приготовленную мною гречку. Что мне делать?
– А ты расскажи ему, с какой любовью ты варила для него эту гречку.
– Ой, ее разве нужно варить?!
– Любимый, а подари мне, пожалуйста, нечто такое, чтобы я нажала правой ногой, а стрелка в это время резко от одного до ста взметнулась.
– Ты весы что ли хочешь?
– Давай познакомимся вон с теми красотками!
– Подожди. Пусть они сначала за обед расплатятся.
– Запомните, после смайлика запятую ставить не надо.
– Угадай, на какой из них я женюсь.
Недолго думая, мать дает правильный ответ:
– А вот на той, что сидит с краю.
– Как ты угадала?!
– Как только она зашла, сразу же начала меня бесить.
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