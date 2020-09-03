Смешные анекдоты на 4 сентября

Начать пятницу с улыбки помогут шутки и приколы от "Утро.ру"

Разговаривают два друга:

– Я – победитель по жизни… Устроился работать на завод и в первый же день загремел в больницу.

– Как это произошло?!

– Да я крикнул: "Леха, кинь ключ". А у них на заводе, оказывается, 10 человек с этим именем работает…

Недавно съехавшая от родителей дочь звонит матери:

– Мама, муж наотрез отказывается есть приготовленную мною гречку. Что мне делать?

– А ты расскажи ему, с какой любовью ты варила для него эту гречку.

– Ой, ее разве нужно варить?!

Жена намекает мужу на то, что хочет автомобиль:

– Любимый, а подари мне, пожалуйста, нечто такое, чтобы я нажала правой ногой, а стрелка в это время резко от одного до ста взметнулась.

– Ты весы что ли хочешь?

Два друга обедают в кафе. Видят красивых девушек, сидящих за соседним столом. Один парень обращается к другому:

– Давай познакомимся вон с теми красотками!

– Подожди. Пусть они сначала за обед расплатятся.

2020 год. Урок русского языка. Учительница объясняет детям правила пунктуации.

– Запомните, после смайлика запятую ставить не надо.

Парень приводит домой троих девушек. Обращается к матери:

– Угадай, на какой из них я женюсь.

Недолго думая, мать дает правильный ответ:

– А вот на той, что сидит с краю.

– Как ты угадала?!

– Как только она зашла, сразу же начала меня бесить.