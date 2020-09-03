Смешные анекдоты на 4 сентября

Смешные анекдоты на 4 сентября
Фото: pixabay.com
Начать пятницу с улыбки помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
  • Разговаривают два друга:

– Я – победитель по жизни… Устроился работать на завод и в первый же день загремел в больницу.

– Как это произошло?!

– Да я крикнул: "Леха, кинь ключ". А у них на заводе, оказывается, 10 человек с этим именем работает…

  • Недавно съехавшая от родителей дочь звонит матери:

– Мама, муж наотрез отказывается есть приготовленную мною гречку. Что мне делать?

– А ты расскажи ему, с какой любовью ты варила для него эту гречку.

– Ой, ее разве нужно варить?!

  • Жена намекает мужу на то, что хочет автомобиль:

– Любимый, а подари мне, пожалуйста, нечто такое, чтобы я нажала правой ногой, а стрелка в это время резко от одного до ста взметнулась.

– Ты весы что ли хочешь?

  • Два друга обедают в кафе. Видят красивых девушек, сидящих за соседним столом. Один парень обращается к другому:

– Давай познакомимся вон с теми красотками!

– Подожди. Пусть они сначала за обед расплатятся.

  • 2020 год. Урок русского языка. Учительница объясняет детям правила пунктуации.

– Запомните, после смайлика запятую ставить не надо.

  • Парень приводит домой троих девушек. Обращается к матери:

– Угадай, на какой из них я женюсь.

Недолго думая, мать дает правильный ответ:

– А вот на той, что сидит с краю.

– Как ты угадала?!

– Как только она зашла, сразу же начала меня бесить. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"В ушах свистит": французы высмеяли версию немцев о "Новичке" в деле Навального

Граждане Пятой Республики не верят в столь топорную работу российских спецслужб

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей