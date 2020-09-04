Смешные анекдоты на 5 сентября

Смешные анекдоты на 5 сентября
Фото: pixabay.com
Подборка забавных шуток от "Утро.ру" поможет начать субботу в прекрасном настроении
  • Правильно говорят, что лучший друг человека – это собака. Вы так не считаете? Тогда проведите эксперимент. Закройте в одной машине собаку и жену. Через часа два придите и посмотрите, кто из них вам больше обрадуется.
  • Разговор двух подруг:

– Я уже целую неделю пилю своему мозги, чтобы он занялся ремонтом в туалете.

– И как, смогла добиться своего?

– Да куда там! Он повесил на дверь табличку "Туалет временно не работает" и ушел в гараж.

  • Парень пытается познакомиться с понравившейся ему девушкой.

– Красавица, до скольки вы на работе?

– До 60-ти.

  • Гаишник тормозит автомобиль. Водитель опускает окно, здоровается и предъявляет все необходимые документы.

Детский голос с заднего сидения:

– Папа, папа, а где козлы?

  • Родители допрашивают вернувшуюся под утро дочь:

– Ну и где ты была всю ночь?! Говори!

– На лекции.

– Ага, и с каких это пор лекции по ночам проходят?

– Наш преподаватель оказался заикой…

  • Мужчина попал в больницу после пожара.

Врач внимательно осмотрел его и говорит:

– Удивительно! На вашем теле больше синяков, чем ожогов.

– Да что удивительного… Они меня лопатой тушили.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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