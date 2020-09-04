Смешные анекдоты на 5 сентября

Курс рубля
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– Я уже целую неделю пилю своему мозги, чтобы он занялся ремонтом в туалете.
– И как, смогла добиться своего?
– Да куда там! Он повесил на дверь табличку "Туалет временно не работает" и ушел в гараж.
– Красавица, до скольки вы на работе?
– До 60-ти.
Детский голос с заднего сидения:
– Папа, папа, а где козлы?
– Ну и где ты была всю ночь?! Говори!
– На лекции.
– Ага, и с каких это пор лекции по ночам проходят?
– Наш преподаватель оказался заикой…
Врач внимательно осмотрел его и говорит:
– Удивительно! На вашем теле больше синяков, чем ожогов.
– Да что удивительного… Они меня лопатой тушили.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля