Смешные анекдоты на 5 сентября

Подборка забавных шуток от "Утро.ру" поможет начать субботу в прекрасном настроении

Правильно говорят, что лучший друг человека – это собака. Вы так не считаете? Тогда проведите эксперимент. Закройте в одной машине собаку и жену. Через часа два придите и посмотрите, кто из них вам больше обрадуется.

Разговор двух подруг:

– Я уже целую неделю пилю своему мозги, чтобы он занялся ремонтом в туалете.

– И как, смогла добиться своего?

– Да куда там! Он повесил на дверь табличку "Туалет временно не работает" и ушел в гараж.

Парень пытается познакомиться с понравившейся ему девушкой.

– Красавица, до скольки вы на работе?

– До 60-ти.

Гаишник тормозит автомобиль. Водитель опускает окно, здоровается и предъявляет все необходимые документы.

Детский голос с заднего сидения:

– Папа, папа, а где козлы?

Родители допрашивают вернувшуюся под утро дочь:

– Ну и где ты была всю ночь?! Говори!

– На лекции.

– Ага, и с каких это пор лекции по ночам проходят?

– Наш преподаватель оказался заикой…

Мужчина попал в больницу после пожара.

Врач внимательно осмотрел его и говорит:

– Удивительно! На вашем теле больше синяков, чем ожогов.

– Да что удивительного… Они меня лопатой тушили.