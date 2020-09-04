Кадастровая ошибка или вредительство?

Почему природные недра Коми более 20 лет простаивают без разработки

На прошлой неделе стало известно, что Минприроды РФ по поручению вице-премьера Юрия Трутнева подготовило документ, предусматривающий расширение границ нацпарка "Югыд ва" (Коми) для вывода из состава природоохранной территории месторождения золота Чудное. Об этом сообщил "Коммерсант".

Месторождение Чудное находится на территории нацпарка "Югыд ва" – первого природного объекта в России, который в 1995 году оказался под защитой ЮНЕСКО. В связи с этим, освоение данной территории стало невозможным.

Однако, мы решили разобраться в ситуации с точки зрения действующего законодательства, с чем связана в целом подобная ситуация, и какие возможны пути решения конфликта между экологией (сохранение территории нацпарка) и экономикой (добыча золота для улучшения экономического благосостояния РФ).

На территории нацпарка с 30-х годов прошлого века здесь велось промышленное освоение земель. В недрах Кожимского горнорудного района находится до 80 процентов запасов жильного кварца страны, золота и целый ряд других полезных ископаемых.

В 1994 году, в соответствии с ведомственным приказом, был создан национальный природный парк "Югыд ва", где границы нацпарка определены также как земли лесного фонда Печорского и Вуктыльского лесхозов в обозначенной площади. При этом, какой-либо экологической экспертизы не проводилось.

А уже в 1995 году произошло ещё два знаковых события – был принят федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", согласно которому национальные парки отнесены к объектам федеральной собственности и установлен запрет на любую деятельность, которая способна нанести ущерб природным комплексам, а также территория нацпарка "Югыд ва" вместе с примыкающим к нему на юге Печоро-Илычским государственным заповедником и его буферной зоной были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации "Девственные леса Коми".

Установление границ нацпарка было проведено гораздо более позднее – в 2013 году. Обследование включаемых участков на тот момент не проводилось. За основу были приняты границы советского нацпарка Коми АССР, где в т.ч. велась промышленная деятельность.

При этом первоначально ведомственным приказом земли промышленности в состав парка не были включены. Это решение (именно в отношении золотоносных участков) было оспорено в Верховном суде НКО Гринпис в 2014 году, которое и инициировало включение исторически промышленных земель, со значительным ресурсным потенциалом к промышленному освоению и разрабатываемого месторождения согласно лицензионных требований, в состав "неприкасаемой" территории.

Параллельно с данной историей в Госдуме РФ рассматривается законопроект о наделении Правительства РФ полномочиями по устранении допущенных ранее ошибок при определении границ национальных парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). При этом, в соответствии с национальным проектом "Экология", сейчас активно проводится межевание и уточнение точных границ ООПТ – так как, по мнению авторов нацпроекта, границы заповедника или национального парка могли быть в советское время обозначены "между такой-то и такой-то сопками", "по левому берегу реки такой-то до впадения в реку такую-то". Такие природные ориентиры неточны и со временем могут меняться: река может изменить русло, гору могут срыть при строительстве дороги. И отсутствие чётких кадастровых границ ООПТ является наследием советского порядка определения границ – описательного.

По мнению политолога и руководителя Центра Политической Информации Алексея Мухина, проблема в первую очередь связана с человеческим фактором:

"Вся эта ситуация возникла из-за политической неразберихи в начале 90-х годов, когда после распада СССР все тянули одеяло на себя. Ни один разумный человек не подумал бы включать золотое месторождение, где велась добыча с 30-х годов, в территорию нацпарка, закрывая, тем самым, доступ к полезным ископаемым. Разумеется, нужно искать выход из ситуации"

А выходом может стать, как и для многих других спорных вопросов, связанных с нацпарками в России, уточнение границ. В прошлом году СМИ писали об инициативе расширения нацпарка за счет "зеленых" территорий с юга и вывода промышленных земель, которые и в четыре раза меньше по площади, и которые не представляют из себя природной ценности.

Неиспользование природных недр, которое происходит в регионе уже много лет, является результатом глупой ошибки или намеренного вредительства. Люди остаются без работы, а налоги – без существенных пополнений.

Таким образом, вывод промышленных земель позволит возобновить добычу полезных ископаемых на исторически промышленном участке, и позволит увеличить территорию нацпарка. При этом, как уже было установлено выше, решение Верховного суда от 2014 года впрямую не запрещает это. И, возможно, новый законопроект позволит, наконец, поставить точку в вопросе между экологией и экономикой, найдя компромисс для всех сторон данной истории.