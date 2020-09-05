Находка может быть частью сокровищницы

Ученый-историк Сергей Трифонов сообщил, что ему удалось найти следы Янтарной комнаты. По его словам, их удалось обнаружить в бункере последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, заявил исследователь в эфире телеканала "Звезда".

Трифонов заявил, что бункер был соединен сетью подземных тоннелей с Королевским замком, по которым могли вынести драгоценности и янтарные панели. Также в строении удалось отыскать ворота, на которых изображены 88 рун, сообщает РИА "Новости".

Как отметил ученый, когда бельгийские специалисты взялись за их перевод, выяснилось, что ворота охраняли сокровищницу, а руны должны были ее охранять.

Историк отметил, что также во время экспедиции удалось найти затопленную комнату в одной из частей бункера. После того, как провели исследование с помощью специального зонда, удалось выяснить, что там находятся странные закрытые ящики. Выяснить, что в них находится пока не вышло – из-за риска обрушения не выходит отправить туда исследователей.