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Ученый-историк Сергей Трифонов сообщил, что ему удалось найти следы Янтарной комнаты. По его словам, их удалось обнаружить в бункере последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, заявил исследователь в эфире телеканала "Звезда".
Трифонов заявил, что бункер был соединен сетью подземных тоннелей с Королевским замком, по которым могли вынести драгоценности и янтарные панели. Также в строении удалось отыскать ворота, на которых изображены 88 рун, сообщает РИА "Новости".
Как отметил ученый, когда бельгийские специалисты взялись за их перевод, выяснилось, что ворота охраняли сокровищницу, а руны должны были ее охранять.
Историк отметил, что также во время экспедиции удалось найти затопленную комнату в одной из частей бункера. После того, как провели исследование с помощью специального зонда, удалось выяснить, что там находятся странные закрытые ящики. Выяснить, что в них находится пока не вышло – из-за риска обрушения не выходит отправить туда исследователей.
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